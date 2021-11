Amazon ha ufficialmente aperto la Black Friday Week con una valanga di smartphone Android in offerta, ma in questo articolo vi offriamo la possibilità di sfruttare alcune incredibile occasioni per acquistare i dispositivi Amazon della serie Echo (Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Auto), Fire TV, la famiglia degli eReader Kindle, Blink e anche i router mesh Eero.

Tanti dispositivi Amazon in offerta per il Black Friday

Prima di scoprire l’intera lista delle offerte sui dispositivi Amazon, vi segnaliamo quelle che reputiamo le occasioni più interessanti da non perdere:

Fire TV 4K Max , la chiavetta per trasformare una TV in una smart TV per guardare i contenuti sulle migliori piattaforme di streaming, è in offerta al prezzo di 38,99 euro anziché 64,99 euro;

, la chiavetta per trasformare una TV in una smart TV per guardare i contenuti sulle migliori piattaforme di streaming, è in offerta al prezzo di anziché 64,99 euro; Echo Show 8 , il display smart da 8 pollici completamente integrato con Amazon Alexa per fare video chiamate, ascoltare musica e utilizzare le innumerevoli skill di Alexa dedicate ai video, è in offerta al prezzo di 59,99 euro anziché 109,99 euro;

, il display smart da 8 pollici completamente integrato con Amazon Alexa per fare video chiamate, ascoltare musica e utilizzare le innumerevoli skill di Alexa dedicate ai video, è in offerta al prezzo di anziché 109,99 euro; Kindle Papwewhite, uno tra i più famosi eBook Reader presenti sul mercato ora con display antiriflesso da 6.8 pollici, bordi sottili e fino a 10 settimane di autonomia, in offerta a 114,99 euro anziché 139,99 euro.

Ecco la lista completa delle offerte sui dispositivi Amazon in occasione del Black Friday:

Queste erano le migliori offerte del Black Friday per i dispositivi Amazon.



