Harry Potter diventerà una serie TV, la conferma da HBO Max

La notizia era nell’aria da parecchio tempo ma oggi è arrivata, da parte di HBO Max, la conferma ufficiale: la serie TV basata sul personaggio di Harry Potter si farà. Nei giorni scorsi Warner Bros. aveva comunicato la propria intenzione di espandere l’universo del maghetto più amato di tutti i tempi, nominando tra l’altro Tom Ascheim, presidente della compagnia, a capo delle proprietà del Wizarding World.

La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter, secondo cui ci sarebbero già stati una serie di colloqui con una serie di sceneggiatori. Siamo però in una fase esplorativa, nel corso della quale sono analizzate diverse idee per portare il mondo di Harry Potter anche sul piccolo schermo.

Al momento quindi non c’è alcuna serie in lavorazione, né da parte dello studio di HBO Max né da parte della piattaforma di streaming, quindi i fan della serie letteraria possono mettersi comodi sul divano in attesa di sviluppi della situazione.

L’espansione dell’universo di Harry Potter è una delle priorità di Warner Bros e HBO Max, che insieme a J.K. Rowling, creatrice dei sette romanzi originali, detengono i diritti di sfruttamento. Gli otto film realizzati sulla base dei romanzi hanno portato un incasso superiore ai 7 miliardi di dollari, senza contare il prequel “Animali Fantastici”, per il quale sono in corso le riprese del terzo episodio, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo anno.

Ovviamente in tutte le discussioni sarà coinvolta anche J.K. Rowling, che controlla il franchise e ha diritto di opinione in qualsiasi evoluzione legata alla proprietà.