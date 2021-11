Sono diverse le novità a cui il team di sviluppatori di Amazon Prime Video sta lavorando, come ad esempio la possibilità per gli utenti iOS di condividere una breve clip di una serie TV.

Ma il colosso statunitense ha grandi progetti per questo servizio di streaming multimediale e l’ennesima conferma ci arriva dall’annuncio nelle scorse ore del rilascio dell’applicazione nativa per macOS di Amazon Prime Video, che va così ad accontentare i tanti utenti che la chiedevano a gran voce ormai da parecchio tempo.

Amazon Prime Video ha ora una sua app per macOS

Si tratta di un’app completa, forte di tutte le funzionalità che anche le versioni dedicate ai dispositivi mobile possono vantare, come la possibilità di scaricare i video per guardarli in modalità offline, il supporto alla modalità Picture in Picute (PiP) per continuare a guardare i video mentre si fa altro (per esempio navigare sul Web), l’accesso X-Ray fornito da iMDb per scoprire i retroscena di film e serie TV, la possibilità di acquistare o noleggiare i film appena usciti e le serie TV più popolari e il supporto ai profili multipli.

Amazon Prime Video per macOS consente agli utenti di completare i propri acquisti utilizzando il metodo di pagamento di Amazon se dispongono di una carta salvata ma è anche possibile completare l’acquisto usando il sistema di acquisto in-app del colosso di Cupertino.

Come scaricare l’app

Potete scaricare l’applicazione ufficiale di Amazon Prime Video per i dispositivi macOS gratuitamente dallo store di Apple (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app, realizzata con la piattaforma Apple Catalyst, dovrebbe supportare i dispositivi Mac con processori Intel e Apple Silicon e con macOS Big Sur (o versione successiva).

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

