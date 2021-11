Nella giornata di oggi, 15 novembre 2021, TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha annunciato una novità importante: già a partire da questo mese, tutti i clienti di rete fissa, sia consumer che business, potranno effettuare i pagamenti delle bollette tramite la piattafoma pagoPA.

Bollette TIM via pagoPA

La possibilità di effettuare i pagamenti delle bollette mediante pagoPA – la piattaforma digitale che permette di eseguire pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo in maniera semplice e trasparente (ecco il sito ufficiale) – riguarda in particolare tutti quei clienti TIM di rete fissa che ancora non abbiano optato per la domiciliazione della propria fattura telefonica.

Come detto, l’avviso pagoPA verrà introdotto già questo mese, anche se andrà pienamente a regime solo a partire dal prossimo. Questo sistema consentirà ai clienti TIM di scegliere dove e come pagare le bollette, selezionando il proprio canale di pagamento preferito e il gestore della transazione (PSP, Payment Service Provider) di maggiore convenienza. La novità in inserisce nell’ambito del progetto Operazione Risorgimento Digitale, che fa perno sulla trasformazione digitale e sulla multicanalità.

Effettuare i pagamenti sarà molto semplice: da smartphone, sarà sufficiente servirsi dell’App IO o di altre app di pagamento mobile e inquadrare il QR code o inserire il codice di avviso prestampato; non mancherà la possibilità di effettuare il pagamento dell’avviso pagoPA mediante home banking, altri servizi online ed esercenti convenzionati presenti sul territorio.

In questo modo verrà ampliato il numero degli strumenti di pagamento sfruttabili per le bollette: oltre ai canali digitali TIM, ci saranno quelli derivanti dall’integrazione di pagoPA con tanti e vari canali fisici, come sportelli bancari, Uffici Postali, ATM, ricevitorie, tabaccherie e supermercati.

