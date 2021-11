Regalo di Natale anticipato per alcuni clienti TIMVISION che stanno ricevendo in queste ore una e-mail da parte del servizio di TIM. La compagnia ha infatti deciso di ringraziare gli utenti che hanno scelto di utilizzare questa piattaforma di streaming, offrendo loro un regalo che, almeno per gli appassionati di cinema e sport, sarà sicuramente gradito.

DAZN e Infinity+ in regalo

Come si può vedere dallo screenshot sottostante, TIMVISION regala il pacchetto Calcio e Sport che consente di vedere tutta la serie A TIM su DAZN e la UEFA Champions League su Infinity+ fino al 12 gennaio 2022. Due mesi di regalo quindi, validi sia per chi è già abbonato sia per chi non lo è ancora.

Come specifica TIM nella sua mail gli utenti DAZN che hanno già un account attivo possono attivare i due mesi in regalo, con il metodo di pagamento precedente che verrà disattivato automaticamente. Nel caso di pagamento tramite servizi di terze parti, come Google Pay, Apple Pay, Amazon InApp e simili) sarà il cliente a dover sospendere il pagamento, seguendo le istruzioni linkate nella mail

Al termine dei due mesi omaggio la promozione si disattiverà automaticamente senza che l’utente debba eseguire alcuna operazione, se non l’eventuale ripristino del metodo di pagamento. Per chi attiva un nuovo account non ci sarà nemmeno questa incombenza, a meno che non sia interessato a proseguire la visione dei contenuti.

Leggermente diversa la procedura da seguire per attivare l’abbonamento gratuito con Infinity+, visto che è necessario creare un nuovo account e sospendere l’eventuale abbonamento attivo. Anche in questo caso la procedura è immediata e semplice, è sufficiente compilare i pochi campi richiesti e procedere all’attivazione.

I contenuti delle due piattaforme possono essere fruiti sia tramite il TIMVISION Box, qualora sia disponibile, sia tramite le applicazioni per dispositivi mobili, accedendo con l’account creato in precedenza. TIM ricorda che la promozione è riservata agli utenti che hanno attivato un’offerta TV di TIMVISION ma che non hanno ancora attivato la promozione Calcio e Sport di TIM.

Si tratta quindi di un’ottima occasione per testare la bontà del servizio, senza spendere un solo centesimo.