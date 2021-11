A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale, per Redmi Smart Band Pro è arrivato il momento di fare il suo esordio anche nel nostro Paese. Ricordiamo che stiamo parlando di una smartband che fa del rapporto qualità/prezzo uno dei propri principali punti di forza, in quanto a 49 euro è in grado di mettere a disposizione degli utenti tutto ciò che è lecito attendersi da un dispositivo di questo tipo.

Le caratteristiche di Redmi Smart Band Pro

Dotato di un display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel (con una densità di 282 PPI) e vetro 2.5D, la nuova smartband di Redmi è in grado di garantire una luminosità che arriva fino a 450 nit.

Tra le altre caratteristiche di Redmi Smart Band Pro troviamo il processore Apollo 3.5, una batteria da 200 mAh che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 14 giorni di autonomia (addirittura 20 con la modalità risparmio energetico), il supporto alla connettività Bluetooth 5.0 (grazie alla quale è possibile accoppiare tale device sia ad Android che ad iOS), un accelerometro a 3 assi, un giroscopio, un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, un sensore di luminosità, un sensore per la rilevazione SpO2 e una scocca resistente all’acqua (fino a 50 metri di profondità).

Dal punto di vista software, il team di sviluppatori di Redmi ha lavorato per offrire agli utenti una grande possibilità di personalizzazione (sono oltre 50 i quadranti tra i quali è possibile scegliere) e ben 110 modalità fitness (alcune delle quali capaci di rilevare l’attività in modo automatico, come la corsa e la passeggiata).

Ed ancora, con la nuova smartband di Redmi è possibile gestire la riproduzione musicale, visualizzare le notifiche, essere informati sulle previsioni meteo, gestire le sveglie e le funzionalità per ritrovare lo smartphone, tracciare la qualità del sonno e il livello dello stress, tenere sotto controllo il ciclo mestruale ed eseguire gli esercizi di respirazione.

Potete acquistare la smartband a 49 euro sul sito del produttore attraverso il seguente link:

