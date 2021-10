Redmi Smart Band Pro e Redmi Watch 2 Lite sono due indossabili, ora ufficiali

Un braccialetto e un orologio, entrambi smart, sono gli ultimi prodotti che Redmi ha presentato in queste ultime battute di ottobre. Si chiamano Redmi Smart Band Pro e Redmi Watch 2 Lite e, nelle prossime settimane, dovrebbero arrivare anche sul nostro mercato, o quantomeno in Europa. Pertanto, scopriamo cosa sono nel dettaglio e che hanno da offrire.

Caratteristiche, funzioni e dettagli di Redmi Smart Band Pro

Il nuovo braccialetto smart di casa Redmi si presenta con un ampio display AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel (282 PPI) con curvatura dei bordi 2.5D e luminosità di picco di 450 nit, personalizzabile con oltre 50 quadranti.

Sotto la scocca trova posto il processore Apollo 3.5, è presente la connettività Bluetooth 5.0 che permette l’accoppiamento con dispositivi Android (da 6.0 in poi) e iOS (10.0 e versioni più recenti), oltre a Xiaomi Wear e Wear Lite, Strava e Apple Health.

Rimanendo sempre nel settore dei sensori, Redmi Smart Band Pro è dotata di accelerometro a 3 assi, giroscopio, sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca, sensore di luminosità e SpO2.

Lato autonomia, i 200 mAh della batteria gli permettono di resistere fino a 14 giorni, che salgono a 20 usando la modalità risparmio energetico, secondo quanto dichiarato dalla casa.

Sono molte le funzioni integrate nel software di Redmi Smart Band Pro. Degne di menzione le 110 modalità fitness di cui alcune, come la corsa, la passeggiata e il treadmill, rilevabili automaticamente. La resistenza all’acqua fino a 50 metri, toglie ogni tipo di pensiero per l’uso anche in piscina o al mare.

Non mancano inoltre cose come i controlli musicali, le previsioni del tempo, le notifiche, le sveglie, le funzioni per ritrovare lo smartphone abbinato, il tracciamento della qualità del sonno, dello stress, del ciclo mestruale e gli esercizi di respirazione.

Caratteristiche, funzioni e dettagli di Redmi Watch 2 Lite

Altrettanto interessante l’orologio Redmi Watch 2 Lite, versione economica dello Watch 2 presentato appena qualche giorno fa. Parliamo di un dispositivo tuttavia molto interessante che vanta un display TFT LCD da 1,55 pollici con risoluzione 320 x 360 pixel personalizzabile con oltre 100 quadranti.

La connettività con dispositivi Android e iOS (6.0 e 10.0 e più recenti, rispettivamente), con Xiaomi Wear e Wear Lite, Strava e Apple Health è assicurata dal Bluetooth 5.0. Ricca anche la dotazione di sensori con accelerometro, giroscopio, bussola, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, sensore per la frequenza cardiaca e SpO2.

Sostanzialmente in linea con la band suddetta il software di Redmi Watch 2 Lite, che assicura all’utente una serie di funzioni sportive (oltre 110 modalità fitness con 17 modalità “professionali”), e chicche dedicate alla salute come il monitoraggio dei livelli di stress, del ciclo mestruale, della qualità del sonno e dell’ossigenazione del sangue. Per il resto, sono presenti inoltre i controlli della musica, il meteo, le notifiche e Trova il mio telefono.

Oltre alla resistenza all’acqua (fino a 50 metri), rimane da parlare dell’autonomia: la batteria da 262 mAh garantisce, secondo quanto dichiarato, fino a 10 giorni di uso standard, 5 giorni di uso intensivo e 14 ore di utilizzo continuo con GPS attivo.

Immagini di Redmi Smart Band Pro e Redmi Watch 2 Lite

Uscita e disponibilità di Redmi Smart Band Pro e Redmi Watch 2 Lite

Lato colorazioni, Redmi Smart Band Pro è disponibile solo in nero, a differenza di Redmi Watch 2 Lite che arriva in Ivory, Black e Blue con cinturini in pendant, con in più le opzioni Pink, Olive e Brown.

Al momento, non sono stati comunicati né i prezzi, né le date di commercializzazione dei due prodotti, ma dovrebbero arrivare in Europa nelle prossime settimane. Pertanto, se interessati, restate collegati.