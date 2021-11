In occasione del Disney+ Day, c’è un’offerta strepitosa valida solo fino ad oggi, 14 Novembre 2021: puoi attivare un nuovo abbonamento mensile a solo 1,99€ per il primo mese.

Abbonamento mensile Disney+ in super offerta a 1,99 euro

Durante il mese di novembre, nel quale cade proprio il Disney+ Day, ci sono tantissime novità tra i film e le serie TV disponibili su Disney. Proprio dal 12 novembre sono disponibili Jungle Cruise, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Dopesick. E, a rendere allettante l’offerta per tutti coloro che non hanno un abbonamento, c’è la possibilità di abbonarsi entro oggi, 14 novembre 2021, con il costo mensile scontato oltre il 75%, cioè a 1,99 euro anziché 8,99 euro.

L’offerta è valida solo per chi non è attualmente abbonato e permette di accedere a tutti i contenuti disponibili sul catalogo senza limitazioni. È possibile vedere l’undicesima stagione di The Walking Dead e tutte le serie e i film targati Star, così come ovviamente tutti i contenuti Disney tra pellicole di animazione, serie Marvel, Star Wars e non solo.

Una volta terminato il mese al prezzo promozionale di 1,99 euro l’abbonamento proseguirà automaticamente al prezzo normale di 8,99 euro.

Ovviamente è possibile disattivare l’abbonamento prima del rinnovo mensile, oppure attivare l’annuale a 89,99 euro (anziché 107,88). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto e attivare l’abbonamento entro il 14 novembre.

Attiva Disney+ a solo 1,99 euro per il primo mese

