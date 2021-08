The Walking Dead 11 da oggi disponibile, il cliffhanger che ha sconvolto i fan

Alle 10:00 in punto, ora italiana, Disney+ ha rilasciato il primo episodio di The Walking Dead 11, la storica serie televisiva basata sui fumetti di Robert Kirkman arrivata alla sua stagione conclusiva. Acheron: 1^ parte, questo il titolo della première di TWD 11, si è chiuso con uno sconvolgente cliffhanger, che ha lasciato interdetti i fan della serie. In molti non vedono l’ora che arrivi lunedì prossimo, quando sulla piattaforma streaming di Disney+ uscirà il secondo episodio, Acheron: 2^ parte. Soltanto allora si saprà che fine ha fatto uno dei leader più carismatici della comunità di Alexandria.

The Walking Dead 11 è arrivato in Italia, lo sconvolgente finale del primo episodio [SPOILER]

La gestione delle provviste è diventata insostenibile, a tal punto da portare Maggie a elaborare un piano altamente rischioso: raggiungere Il Meridiano, terreno di caccia dei Mietitori, e prendere possesso del cibo presente. In questa prima missione ha accanto, tra gli altri, Daryl e Negan.

La strada che porta al Meridiano inizia a diventare in salita quando il gruppo viene sorpreso da una violenta tempesta, che costringe Maggie e gli altri a proseguire in un tunnel della metropolitana infestato da zombie. Negan mette subito in chiaro le cose: lui, a queste condizioni, non è disposto ad andare avanti.

Ed è lo stesso Negan a scrivere una delle pagine più cupe di The Walking Dead. Al termine di Acheron: 1^ parte, l’uomo decide di non prestare il suo aiuto a Maggie, la cui vita è minacciata da un’orda di camminatori. Pochi secondi dopo il gesto di Negan la donna, non riuscendo più a stare aggrappata al vagone, si lascia cadere nel vuoto tra i non morti, consegnandosi così a una morte certa.

Not the Big Bad wolf again. #TWDWatchParty pic.twitter.com/ratVipoUyM — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) August 23, 2021

Quando esce il secondo episodio di The Walking Dead 11

L’attesa ora è tutta per il secondo episodio, che uscirà lunedì 30 agosto, presumibilmente sempre alle 10:00 (ora italiana). Chi invece vive negli Stati Uniti, e ha sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma AMC+, può vedere Acheron: 2^ parte fin da oggi.

Abbonati oggi a Disney+ e non perderti nessun episodio della stagione conclusiva di The Walking Dead