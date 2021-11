Xiaomi ha introdotto un nuova soundbar come parte del suo ecosistema Smart Living. La società ha già lanciato alcune soundbar in Cina e anche una per il mercato indiano, ma questa sarà la prima per i mercati globali.

Caratteristiche di Xiaomi Soundbar 3.1ch

Xiaomi Soundbar 3.1ch supporta l’accoppiamento NFC one-touch e offre un display a LED intelligente sulla parte anteriore che mostra lo stato del dispositivo.

Sulla parte superiore sono presenti un pulsante di accensione e i pulsanti per la regolazione del volume, oltre ai controlli per le connessioni.

La nuova soundbar di Xiaomi produce audio Dolby e suono DTS Virutal:X ed è munita di un subwoofer wireless che può essere posizionato ovunque, il quale offre una potenza di uscita massima di 430 W condivisa tra la soundbar e il woofer.

L’azienda non ha rivelato altri dettagli come le porte di connessione e la versione del Bluetooth, tuttavia la soundbar dovrebbe essere dotata di HDMI Arc, porta AUX e porta ottica, inoltre dovrebbe offrire un’opzione per l’installazione a parete.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Soundbar 3.1ch

Xiaomi Soundbar 3.1ch dovrebbe raggiungere diversi mercati a livello globale e il prezzo dovrebbe essere presto disponibile. Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori speaker bluetooth del mese.

Leggi anche: Migliori cuffie over-ear di Novembre 2021: ecco i nostri consigli