Il team di sviluppo di Chrome OS ha molte novità in cantiere, tra cui il tanto atteso tema scuro per la tastiera virtuale.

Tema scuro per la tastiera virtuale di Chrome OS

Il colosso di Mountain View è da mesi impegnato a rendere disponibile il tema scuro per il sistema operativo indirizzato ai Chromebook, e l’ultima aggiunta del team di sviluppo va proprio ad aggiungere il tema scuro per la tastiera virtuale di Chrome OS.

Annidato dietro il classico flag da attivare dalla sezione chrome://flags, il tema scuro è pensato per mandare in pensione il tema chiaro disponibile fin dall’inizio:

Enable Dark Mode support for virtual keyboard

Enable dark mode colors for the virtual keyboard when dark mode is active

#enable-cros-ime-dark-mode

Oltre al nuovo tema, scopriamo che Chrome OS inizia a introdurre il pieno supporto alle emoji svelate dall’Unicode 14. In questo caso scopriamo che le emoji saranno integrate all’interno del menu di scelta di Chrome OS attivabile tramite la scorciatoia da tastiera Ricerca+Shift+Barra spaziatrice. Inoltre, oltre al supporto al tema scuro per la tastiera virtuale, scopriamo che il team di sviluppo sta lavorando per renderla compatibile e finalmente utilizzabile anche con le applicazioni Linux:

Crostini IME support

Experimental support for IMEs (excluding VK) on Crostini.

#crostini-ime-support

Crostini Virtual Keyboard Support

Experimental support for the Virtual Keyboard on Crostini.

#crostini-virtual-keyboard-support

Tutte le novità di Chrome OS viste in questa news sono attualmente in sviluppo; è verosimile che inizieranno a essere disponibili a partire dal rilascio di Chrome OS 98 atteso per febbraio 2022.

Potrebbe interessarti anche: È il momento di provare Amazon Music Unlimited, è gratis per 3 mesi

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!