Siamo arrivati alla vigilia del Single’s Day, la giornata dedicata ai single che ricorre l’11 novembre nel corso della quale è possibile approfittare di migliaia di offerte online. Il Double Eleven è un festival dello shopping nato in Cina ma che si è ormai espanso in tutto il mondo e dà sostanzialmente il via alla stagione degli acquisti.

Roborock S7 in super offerta

Tra i prodotti tecnologici più richiesti di questo 2021 troviamo senza dubbio gli aspirapolvere robot, che si sono evoluti in maniera impressionante diventando ormai un aiuto insostituibile in casa. Roborock è uno dei brand più noti in questo mercato, e da anni realizza alcuni tra i migliori robot aspirapolvere in circolazione.

Roborock S7 è il modello più recente e, a differenza di molti altri prodotti, non è oggetto di frequenti promozioni. In occasione dell’11 novembre su eBay va in scena uno sconto decisamente allettante che vi permette di risparmiare sull’acquisto di questo desideratissimo modello.

Non siamo infatti di fronte a un comune robot, grazie ad alcune tecnologie che lo pongono una spanna sopra a buona parte della concorrenza. Oltre a una elevata forza aspirante (2.500 Pa) dispone del riconoscimento supersonico dei tappeti, della funzione AI Smart Lifting, che solleva il mop per evitare di bagnare i tappeti, e della funzione VibraRise che fa vibrare il panno in microfibra, per un lavaggio migliore del pavimento.

Invece di trascinare il panno, come fa la quasi totalità dei modelli in commercio, Roborock S7 strofina il pavimento fino a 3.000 volte al minuto, garantendo la rimozione anche dello sporco più ostinato. La spazzola centrale a rullo è realizzata in gomma per evitare l’ingarbugliamento dei capelli o dei peli di animali.

Il nuovo algoritmo di movimento, insieme ai tantissimi sensori di cui è dotato, impedisce al robot di bloccarsi e permette di realizzare una mappa ancora più accurata, per evitare tutti gli ostacoli, anche quelli imprevisti. Ottima infine l’autonomia che raggiunge i 180 minuti, sufficienti per pulire almeno 200 metri quadri con una sola carica, perfetta quindi anche per abitazioni di grandi dimensioni.

A partire dalla mezzanotte di oggi, e fino alle 23:59 di domani, potete acquistare Roborock S7 al prezzo di 489 euro su eBay utilizzando il codice sconto PIT120PERTE utilizzando il link sottostante.

