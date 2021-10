DAZN lancia le idee regalo da mettere sotto l’albero: carte e codici prepagati per Natale

Siete a corto di idee per i prossimi regali di Natale? Se uno dei destinatari è appassionato di calcio e più in generale di sport potete prendere in considerazione l’idea di regalare DAZN. Il noto servizio di streaming dedicato allo sport ha infatti presentato le carte regalo e i codici prepagati, da far trovare sotto l’albero a un amico o parente.

Tante idee regalo con DAZN

Su DAZN non trovate solo il campionato di calcio di serie A, con tutte le partite trasmesse in esclusiva, ma anche molto altro. In queste settimane sta entrando nel vivo il campionato NFL, si sta concludendo la moto GP ma anche gli appassionati di pallavolo potranno seguire le proprie squadre. E ovviamente c’è posto anche per quegli sport spesso dimenticati dalle TV, come i campionati di freccette o i Timbersports. Senza dimenticare tutte le partite della Uefa Women Champions League.

Le carte e i codici prepagati sono disponibili in tre diversi formati, così da soddisfare anche chi cerca un regalo meno impegnativo. Si parte da un mese a 29,99 euro per passare a tre mesi a 79,90 euro invece di 89,97 euro per chiudere con l’abbonamento per sei mesi venduto a 149,90 euro invece di 179,94 euro.

Le carte regalo e i codici prepagati possono essere acquistati sia online, presso i negozi Unieuro, Euronics e Startselect ma anche presso i principali negozi di elettronica di consumo come Unieuro, MediaWorld, Euronics, Gamestop, nei supermercati Esselunga e Carrefour e presso i tabaccai convenzionati con i servizi Mooney e Puntolis.

L’utilizzo delle carte regalo o dei codici prepagati è semplicissimo, basta inserire il codice di attivazione in questa pagina entro dodici mesi dalla data di acquisto. Nessun problema di regali doppi quindi, visto che è possibile riscattare diversi codici e prolungare la validità del proprio abbonamento. Termini e condizioni relativi a carte regalo e codici prepagati sono disponibili a questo indirizzo.

Se invece volete sottoscrivere per voi o per un vostro familiare un abbonamento a DAZN potete visitare questa pagina e seguire le istruzioni riportate per creare e attivare un nuovo account.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!