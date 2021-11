La risposta di eBay alle iniziative della Early Black Friday Week di Amazon non si sono fatte attendere, come abbiamo visto con gli sconti Android. Sul noto sito sono disponibili le tantissime offerte tech degli edays, che riguardano numerosi iPhone, ma anche TV, PC e console. Scopriamo insieme come combinare le proposte eBay con il nuovo codice sconto.

Le migliori offerte eBay sulla tecnologia, anche con coupon (8-21 novembre 2021)

Le offerte eBay che stiamo per vedere sono infatti compatibili con un nuovo coupon, che consente di risparmiare un ulteriore 10% sui prezzi indicati qui sotto. Potete sfruttarlo per ottenere uno sconto fino a 50 euro per un massimo di due volte: basta digitare NOV21EDAYS all’interno del campo dedicato dopo aver aggiunto uno o più prodotti al carrello.

Offerte Apple eBay

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Offerte console eBay

Questa era solo una selezione delle migliori offerte eBay attualmente disponibili con gli Imperdibili e l’iniziativa edays, valida fino alle 23:59 del 21 novembre 2021 o fino a esaurimento scorte. Se volete scoprire tutti gli sconti a disposizione sul sito potete seguire il link qui sotto. Per restare al passo con le offerte più interessanti di questo periodo di Black Friday avete a disposizione i nostri articoli dedicati qui in fondo e il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

Scopri tutte le offerte eBay Imperdibili (8-21 novembre 2021)

Leggi anche: recensione iPhone 13

Offerte per categoria