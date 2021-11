SPID a pagamento da Poste Italiane: il riconoscimento di persona ha ora un costo

Poste Italiane ha deciso di rendere a pagamento il riconoscimento di persona presso gli uffici postali: lo SPID non diventa a pagamento in sé, ovviamente, ma ad avere ora un costo è la procedura di identificazione. Vediamo più nel dettaglio cosa è cambiato.

SPID a pagamento presso gli uffici di Poste Italiane: ecco il prezzo

Finora era possibile recarsi presso uno dei 12.700 uffici postali sparsi per l’Italia per effettuare gratuitamente il riconoscimento, passaggio fondamentale per l’attivazione dello SPID, l’identità digitale diventata obbligatoria per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. L’utilizzo dello SPID è sempre gratuito naturalmente, ma l’identificazione negli uffici di Poste Italiana ha ora un costo di 12 euro.

Come riporta il sito di Poste Italiane, la richiesta dell’Identità Digitale può avvenire gratuitamente online nei seguenti metodi:

SMS su telefono certificato associato a un prodotto Bancoposta o Postepay

Lettore Bancoposta e carta Postamat

Carta d’Identità Elettronica con PIN

Carta d’Identità Elettronica senza PIN

Carta Nazionale dei Servizi attiva con PIN

Passaporto Elettronico

Bonifico da un conto corrente italiano intestato al richiedente (l’importo viene restituito)

Firma Digitale

Se invece si preferisce l’identificazione in ufficio postale bisogna pagare 12 euro per il servizio. Rimane necessario prendere un appuntamento tramite la funzionalità “Prenota ticket” del sito, oppure avviando una chat con un operatore virtuale su WhatsApp (al numero 3715003715). A meno che non sia strettamente necessario rivolgersi fisicamente a Poste Italiane, optare per una procedura di riconoscimento online risulta dunque più rapido ed economico.

