Nothing avrebbe ben cinque nuovi dispositivi in sviluppo

Nothing, la startup fondata da Carl Pei, l’ex co-fondatore di OnePlus, ha annunciato di avere ben 5 nuovi dispositivi in sviluppo. Dopo il lancio delle cuffie true wireless nothing ear (1), dal nostro punto di vista tra le migliori cuffie true wireless sotto i 100 euro, sembra che la compagnia abbia diversi dispositivi in cantiere.

Ci sono cinque nuovi dispositivi Nothing in sviluppo

Manu Sharma, il General Manager di Nothing per l’India, ha annunciato che la compagnia sta spingendo sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi dispositivi: “La nostra missione è costruire per il futuro. Stiamo accelerando molto rapidamente in termini di costruzione di una pipeline di prodotti, abbiamo già cinque prodotti in fase di sviluppo che stiamo accelerando per soddisfare la nostra missione di lanciare prodotti iconici e ne siamo entusiasti”.

Il dirigente non ha minimamente fatto riferimento quali sono i cinque nuovi dispositivi Nothing in sviluppo, né la loro categoria. Gli ultimi rumor, però, convergono sull’eventuale ingresso della compagnia nel settore mobile – si dice che Nothing abbia già stretto una collaborazione con Qualcomm – e anche in quello dei power bank.

L’unica certezza che abbiamo è che la compagnia non mancherà di pubblicare teaser, foto e video, non appena ci avvicineremo alla data di lancio dei nuovi prodotti.

