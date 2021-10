Ecco le nuove cuffie Beats Fit Pro in arrivo a novembre

Ieri, in occasione dello speciale evento “Unleashed”, il team di Apple ha lanciato diversi interessanti prodotti, come le nuove versioni di MacBook Pro, processori sempre più potenti e la nuova generazione di cuffie true wireless dell’azienda ma pare che il colosso di Cupertino abbia anche altre novità per le prossime settimane.

Ci riferiamo alle nuove cuffie true wireless Beats Fit Pro, simili agli auricolari Beats Studio Buds introdotti all’inizio di quest’anno e caratterizzati da un design in-ear.

Cosa sappiamo delle cuffie Beats Fit Pro

Così come apprendiamo da 9to5Mac, le nuove cuffie di Beats potranno contare su un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e sul chip H1 di Apple, grazie al quale sarà supportato l’accoppiamento rapido con i dispositivi Apple e Hey Siri.

Un aspetto curioso è rappresentato dalla custodia di ricarica, che ricorda più quella di Powerbeats Pro, prodotto che dovrebbe rimanere disponibile nella gamma anche dopo l’introduzione di Beats Fit Pro.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’autonomia, le nuove cuffie di Beats dovrebbero garantire fino a sei ore di utilizzo con ANC o Transparency Mode attivi oppure 7 ore con Adaptive EQ. Se si sfrutta pure la custodia di ricarica, le nuove cuffie dovrebbero arrivare fino a 27-30 di autonomia

Tra le altre caratteristiche di Beats Fit Pro troviamo un acceleromentro integrato per identificare il rumore esterno e ridurlo, Bluetooth Class 1 e la possibilità di gestire attravero l’app Android o iOS alcune delle funzionalità delle cuffie (come i controlli, il livello della batteria, ecc.).

Ecco una galleria di immagini che ci mostrano le quattro colorazioni del prodotto:

Stando a quanto si apprende, il lancio delle cuffie Beats Fit Pro dovrebbe essere in programma per lunedì 1 novembre e la loro commercializzazione dovrebbe iniziare qualche giorno dopo. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità.

