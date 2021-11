Hey Plus Watch è un nuovo smartwatch economico di Xiaomi

Si chiama Hey Plus Watch ed è un nuovo smartwatch lanciato da Xiaomi, probabilmente diverso dagli altri del colosso cinese commercializzati con i brand Mi Watch, Mi Band e Redmi.

Il nuovo orologio smart di Xiaomi arriva dal marchio Hey+ e sarà finanziato da una campagna di crowdfunding: sulla piattaforma Youpin, infatti, è stata avviata la raccolta e le spedizioni dello smartwatch, in vendita a 62 dollari, dovrebbero partire il 13 dicembre 2021.

Le caratteristiche di Xiaomi Hey Plus Watch

Il nuovo smarwtach di Xiaomi può contare su uno schermo AMOLED da 1,78 pollici (definito “super retina full-screen display”) di forma rettangolare e con gli angoli arrotondati, una scocca in alluminio pesante solo 38 grammi, il supporto a 100 modalità sportive e a quadranti video personalizzati, una batteria che dovrebbe garantire fino a 21 giorni di utilizzo in modalità intensa e fino a 29 giorni in modalità normale.

Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare lo smartwatch anche dal punto di vista estetico, scegliendo tra vari cinturini disponibili (è probabile che a quelli ufficiali in futuro si aggiungeranno anche quelli offerti da altri produttori).

Ed ancora, tra le caratteristiche di Hey Plus Watch non mancano il supporto per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue, la capacità di rilevare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno, l’allenamento della respirazione e promemoria per ricordare agli utenti di prendersi cura del proprio stato di salute, il supporto alle più importanti applicazioni di messaggistica istantanea (solamente per la visualizzazione dei messaggi ricevuti).

Probabilmente la caratteristica mancante più importante per Hey Plus Watch è il modulo GPS, ossia una delle componenti che solitamente permettono di distiguere gli smartwatch più costosi da quelli più economici e Xiaomi con questo device non ha voluto correre il rischio di mettere in pericolo le vendite degli ultimi modelli lanciati sul mercato.

