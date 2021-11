Le app gratuite di Serially per Android, Android TV, iOS e tvOS sono pronte al download

A due settimane dall’annuncio ufficiale, torniamo a parlare di Serially, la prima piattaforma streaming italiana gratuita dedicata a serie TV internazionali inedite in Italia, che adesso rende disponibili al download tutte le sue applicazioni gratuite.

Le app di Serially e dove scaricarle

In particolare, l’app ufficiale di Serially è scaricabile subito sui dispositivi Android, Android TV, iOS e tvOS.

Essa permette, quindi, di fruire dei contenuti gratuiti della piattaforma sia da casa che in mobilità. Per farlo, basta accedere con le credenziali utilizzate in sede di registrazione a Serially o, per i nuovi utenti, registrarsi direttamente dalle applicazioni.

Allo stato attuale, Serially è visibile in streaming online all’indirizzo serially.it, su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS e Android, su Smart TV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Per i prossimi mesi, comunque, è già stato promesso il roll out anche per le smart TV di Samsung e LG.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, l’app è scaricabile dal Google Play Store a questo link. Quanto ai dispositivi iOS, potete cliccare su questo link per scaricarla dall’App Store.

Che cos’è Serially

Per coloro che se lo fossero perso, Serially è una piattaforma di streaming gratis lanciata in Italia a metà ottobre dalla startup iXMedia. Si tratta di un servizio focalizzato su serie TV internazionali inedite nel nostro mercato.

I titoli attualmente presenti nel catalogo comprendono la comedy inglese Brassic con Dominique West, la serie spagnola Si fueras tu – Se io fossi te con Maria Pedraza (Elite, La Casa di Carta) e Antes de Perder – Prima di perdere tutto con Esther Acibo (Stoccolma in La Casa di Carta), ma anche Him, Boca Norte, Zomboat!, Drama, Cupido, Inhibidos – Sotto Chiave, Wake up, Bajo la red – Incastrati nella rete, Dorien e El punto frio – Il punto freddo. Entro la fine dell’anno il catalogo verrà ampliato fino a 23 serie TV complessive.