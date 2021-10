Arriva Serially, la piattaforma streaming italiana per vedere serie TV gratis

Si chiama Serially ed è una nuova piattaforma tutta italiana dedicata agli appassionati di Serie TV che arriva sul mercato con il non semplice compito di ritagliarsi un proprio spazio in un settore dominato da alcuni colossi come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, che alla concorrenza sono soliti lasciare soltanto poche briciole.

E il team di Serially fa sul serio, così come ci viene confermato dalla politica presa per aiutare la piattaforma a farsi conoscere: le serie TV trasmesse in streaming, infatti, potranno essere guardate gratuitamente.

I due punti di forza di Serially

Il team di Serially, nel presentare questa nuova piattaforma, ci tiene a mettere in evidenza quelli che sono i suoi punti di forza, ossia la sua gratuità (non così comune e, soprattutto, scontata, vista la competitività del settore dello streaming di contenuti multimedialità) e la sua “italianità”.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Serially ha come obiettivo quello di portare nel nostro Paese serie TV altrimenti inaccessibili agli utenti italiani, garantendo un sistema efficace di doppiaggio e sottotitolazione che sia in grado di consentire a tutti di fruire di tali contenuti con un’esperienza piacevole.

Al lancio sono 13 le serie TV messe a disposizione degli utenti e tra di esse troviamo la serie spagnola “Si fueras tu”, la miniserie “Him”, la comedy inglese “Brassic”, le serie spagnole “Boca Norte” e “Dorien”. I programmi del team di Serially, tuttavia, sono ambiziosi e già entro la fine del 2021 il numero di serie disponibili dovrebbe quasi raddoppiare, arrivando a 21.

Al momento la piattaforma è disponibile soltanto sul Web ma entro la fine del mese dovrebbero essere pubblicate sul Google Play Store e su App Store le applicazioni per dispositivi Android e iOS mentre successivamente dovrebbe arrivare anche l’app per le smart TV.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Serially, non dovete fare altro che accedere alla nuova piattaforma, che potete trovare seguendo questo link.

Leggi anche: i migliori siti gratis in italiano per guardare film in streaming