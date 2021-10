Casa pulita e sempre in ordine con questo gadget di Xiaomi

Anche se gli aspirapolvere cordless e i robot aspirapolvere sono sempre più diffusi nelle nostre abitazioni, ci sono occasioni in cui non ci possono essere d’aiuto. Pensate a una macchia di sugo sul pavimento, a una bottiglia rovesciata, o alla camera dei bambini dopo una festicciola con gli amici.

Non serve ricorrere al mocio, visto che Deerma, una delle tantissime compagnie che operano all’interno dell’ecosistema Xiaomi, ha la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di Xiaomi MIJIA Smart Deerma Water Spray Mop, un dispositivo interamente meccanico che può essere visto come l’evoluzione del tradizionale mocio.

Dispone di un piccolo serbatoio da 350 ml, in grado di contenere acqua a sufficienza per pulire fino a 100 metri quadri di superficie, rendendo quindi superflua la presenza di un secchio. Il tutto senza necessità di batterie o di prese di corrente: una leva sull’impugnatura permette di spruzzare l’acqua fino a un metro di distanza, per bagnare la superficie da pulire prima di passare con il panno morbido.

L’assenza di motore e batteria rende Deerma Water Spray Mop molto leggero, appena 750 grammi, ideale quindi per pulire anche grandi superfici senza affaticarsi troppo. E lo speciale panno in microfibra assorbe rapidamente l’acqua lasciando il pavimento quasi asciutto dopo la pulizia, riducendo il rischio di sporcarlo ulteriormente.

Oggi Deerma Water Spray Mop è in offerta speciale su Cafago, con spedizione dai magazzini europei, così da evitare qualsiasi timore di dazi e costi aggiuntivi. È in vendita a 9,97 euro, IVA inclusa, con un contributo spese di 5,97 euro. In tutto lo pagherete meno di un mocio di qualità, con la certezza di aver acquistato un prodotto tecnologicamente evoluto, valido e semplice da utilizzare.

Acquistate Deerma Water Spray Mop su Cafago a 9,97 euro

