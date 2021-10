WhatsApp Desktop introduce la gestione delle impostazioni sulla privacy

Il team di WhatsApp sta migliorando molto la piattaforma desktop dell’app di messaggistica introducendo diversi miglioramenti e funzionalità e ora sta lanciando un nuovo aggiornamento per il client desktop attraverso il canale beta ufficiale, portando la versione alla 2.2143.2.

Ecco le novità di WhatsApp Desktop beta 2.2143.2

In questo caso il team non sta rilasciando una nuova funzionalità per WhatsApp, ma sta lavorando per offrire la possibilità di gestire le impostazioni sulla privacy.

In realtà non è al momento possibile gestire le impostazioni sulla privacy all’interno di WhatsApp Desktop, ma è necessario utilizzare l’app sullo smartphone per scegliere chi può vedere le proprie informazioni personali.

Visto che la funzionalità multi-dispositivo sta aiutando il client desktop a essere indipendente dal dispositivo mobile, WhatsApp sta introducendo le funzionalità mancanti.

Quando il futuro aggiornamento sarà disponibile si potranno gestire le proprie impostazioni sulla privacy all’interno delle impostazioni desktop di WhatsApp.

Come si intuisce dall’immagine qui sopra, gli utenti potranno decidere chi può vedere il loro ultimo accesso, la foto del profilo e le informazioni, inoltre saranno in grado di abilitare o disabilitare le conferme di lettura e scegliere chi può aggiungerli nei gruppi. Anche l’opzione per la gestione dei numeri di telefono bloccati migrerà in questa nuova sezione.

Al momento non esiste una data di rilascio per questa funzionalità in fase di sviluppo e attualmente non è ancora disponibile per i beta tester.

