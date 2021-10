La nuova beta di WhatsApp Desktop introduce una funzionalità per gli sticker

Mentre il team di sviluppo del ramo mobile di WhatsApp beta si sta occupando di introdurre migliorie per l’editor dei contenuti multimediali e per alcune icone nella modalità scura, in queste ore è disponibile la versione beta 2.2142.0 di WhatsApp Desktop.

Novità aggiornamento 2.2142.0 di WhatsApp Desktop beta

La piccola ma interessante novità contenuta nella build, attualmente disponibile solo su macOS e potenzialmente in arrivo anche per Windows, aggiunge la voce “Copy Sticker Image” al menu di interazione che appare quando si posiziona il cursore del mouse sopra uno sticker condiviso in chat.

Tramite questa nuova opzione sarà possibile convertire lo sticker in una immagine da condividere rapidamente in un’altra applicazione – magari su un’altra app di messaggistica istantanea -, ma non è attualmente possibile copiarla come immagine sul desktop del computer.

Ci teniamo a precisare che il nuovo menu non è disponibile installando la beta 2.2142.0 di WhatsApp Desktop in quanto è stato attivato lato codice.

Come aggiornare WhatsApp Desktop

Se avete intenzione di provare le novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di WhatsApp in anticipo rispetto al resto degli utenti, potete scaricare la versione beta di WhatsApp Desktop per i dispositivi Windows e macOS. Vi ricordiamo, infine, che la funzionalità descritta all’interno di questa news non è ancora disponibile per i clienti iscritti alla beta.

