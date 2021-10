Per i clienti Amazon c'è un'occasione speciale per il Lucca Comics

Se siete clienti Amazon e siete appassionati del mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop, in occasione di Lucca Comincs and Games 2021 tornano alcuni appuntamenti unici da non lasciarsi sfuggire.

Ecco l’iniziativa del Lucca Comics and Games per i clienti Amazon

Se, infatti, volete incontrare dal vivo cinque autori di spessore del mondo del fumetto e non solo, basta acquistare almeno 30 euro di prodotti all’interno dello store dedicato al Lucca Comics and Games 2021 entro e non oltre il 28 novembre 2021. Terminato l’acquisto, ogni cliente Amazon riceverà un codice di accesso nominale e univoco per accedere agli eventi digitali del festival; con il codice si potrà effettuare la registrazione all’interno del sito lucacomicsandgames.com. Tutti gli utenti che avessero già acquistato almeno 30 euro di prodotti dallo store dedicato prima dell’annuncio dell’iniziativa, riceveranno ugualmente il codice nominale e univoco per partecipare agli eventi online.

Ecco il programma degli eventi online