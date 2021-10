Allenarsi in casa come sulla strada: Garmin Tacx NEO Bike Smart e Tacx Neo 2T Smart

Allenarsi in casa come sulla strada: Garmin Tacx NEO Bike Smart e...

La pandemia che ha cambiato il nostro stile di vita negli ultimi due anni ha modificato anche le abitudini di allenamento, soprattutto per quanto riguarda gli appassionati di ciclismo, spesso impossibilitati a uscire a causa delle restrizioni. Parecchi hanno trovato soluzioni alternative, molti sono quelli che hanno portato le bici in casa, facendole diventare parte integrante dell’arredamento e mostrando con orgoglio la propria passione costante.

Con i suoi nuovi prodotti Garmin si rivolge proprio a queste persone, che vogliono pedalare in casa in tutta sicurezza e con qualsiasi situazione meteorologica e che cercano strumenti tecnologici, dotati di opzioni innovative, in grado di aiutarli a prepararsi al meglio durante la stagione invernale.

Garmin Tacx NEO Bike Smart e 2T Smart

La prima novità della famiglia Tacx si chiama Garmin Tacx NEO Bike Smart, una stationary cycle (quelle che una volta si chiamavano cyclette) in grado di simulare in maniera realistica l’utilizzo su strada o su sentiero si una normale bici. È innanzitutto possibile riportare le proprie misure sulla NEO Bike Smart, così da renderla identica alla bici da outdoor, così come è possibile simulare vari tipi di cambio, per mantenere gli automatismi acquisiti: potrete infatti scegliere di simulare componenti Campagnolo, SRAM o Shimano, con un cambio virtuale che simula l’utilizzo di guarniture e pacco pignoni, fornendo una sensazione pari a quella di una pedalata si strada.

Per aumentare il realismo sono presenti delle ventole, posizionate sul manubrio, il cui flusso d’aria viene modulato in base alla potenza della pedalata o della frequenza cardiaca. E sul display da 4,5 pollici è possibile visualizzare tutti i dati del proprio allenamento. Garmin Tacx NEO Bike Smart è in vendita a 2.599 euro, un prezzo più che giustificato dalla tanta tecnologia a disposizione.

Chi invece cerca una soluzione meno impegnativa dal punto di vista economico, con la possibilità di utilizzare la propria bici, può rivolgersi a Garmin Tacx NEO 2T Smart, ideale per chi cerca uno strumento silenzioso, grazie all’utilizzo di un volano magnetico, ma allo stesso tempo efficace. Siamo di fronte a un dispositivo in gradi di simulare diverse superfici stradali, con una rilevazione precisa della potenza espressa sui pedali.

Grazie a un’inerzia dinamica e a una di massa che forniscono una resistenza adeguata basata sul peso del ciclista e sulla sua potenza, viene simulata la corretta velocità in base alla pendenza. Perfino le discese, che vengono simulate solamente collegando il dispositivo alla presa elettrica, sono riprodotte con le dinamiche che è possibile riscontrare nelle discese reali. Offre connettività Bluetooth e ANT+ per abbinare diverse tipologie di sensori, al fine di poter tracciare in maniera efficace i propri allenamenti. Il prezzo di Garmin Tacx NEO 2T Smart è di 1.299 euro.

Per rendere ancora più realistica l’esperienza d’uso delle due novità è disponibile l’app Tacx Training App, che può essere installata su smartphone, tablet e PC desktop o portatili, con video allenamenti sempre aggiornati da seguire, dati in tempo reale sulla pedalata e una libreria video con percorsi reali da seguire, per scalare vette impervie o percorrere sentieri sconosciuti in qualsiasi momento.

Per ulteriori dettagli e informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.