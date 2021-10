Cercate uno smartwatch resistente e dalla grande autonomia? Questo modello fa per voi

Uno dei maggiori freni alla diffusione degli smartwatch è indubbiamente la loro autonomia, troppo spesso limitata a qualche giorno, tanto che alcuni modelli stentano ad arrivare a sera con una singola carica. Molti preferiscono dunque utilizzare un orologio tradizionale, la cui batteria dura normalmente almeno un anno.

ZWBFU MK16, smartwatch tuttofare

Disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante, lo smartwatch ZWBFU MK16 riprende il design dei cronografi CASIO che andavano per la maggiore negli anni 80 e 90 del secolo scorso, con un quadrante digitale e numerosi pulsanti. Il look è particolarmente aggressivo ma sportivo, con una cassa molto appariscente e quattro pulsanti, due per lato. Il design tradisce la natura rugged, con la certificazione IP67 che lo rendere resistente a polvere, schizzi e brevi immersioni in acqua.

Lo smartwatch offre le classiche funzioni di fitness tracker, con il conteggio dei passi percorsi il conteggio delle calorie consumate, dati consultabili direttamente sul dispositivo, che dispone di retroilluminazione, sia sul vostro smartphone. Grazie al Bluetooth, in versione 4.0, è possibile ricevere promemoria sulle chiamate e messaggi ricevuti e monitorare le attività sportive, anche se manca un ricevitore GPS. È possibile collegarlo a un dispositivo con Android 4.0 o successivi o con iOS 8.0 e successivi.

Lo schermo è in grado di visualizzare una grande quantità di informazioni, con l’ora in bella evidenza e diverse icone che richiamano le varie funzioni. È possibile scegliere tra quattro colorazioni, anche se la sola differenza è rappresentata dalla fascia che circonda il quadrante, che può essere nera, blu, oro o rossa. Ottima infine l’autonomia, nella peggiore delle ipotesi la batteria durerà 5 mesi mentre con un utilizzo medio riuscirete a raggiungere senza problemi gli otto mesi.

Potete acquistare lo smartwatch ZWBFU MK16 su Amazon al prezzo di 18,16 euro utilizzando il codice sconto 3FEHJLXW.

