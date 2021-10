Rivoluzione DAZN: presto le partite a risoluzione 1080p su TV e set-top-box

La mattinata si apre con una notizia bomba per gli amanti dello sport e abbonati a DAZN: la piattaforma online che trasmette lo sport in streaming si sta attrezzando per supportare la risoluzione 1080p su TV e set-top-box.

DAZN a 1080p su TV e set-top-box

Dalle informazioni pubblicate in rete, sembra che DAZN stia terminando i preparativi tecnici per attivare il profilo di streaming a risoluzione Full HD, che si andrà ad affiancare a quello a 720p finora disponibile per la massima qualità offerta. L’arrivo della risoluzione a 1080p di DAZN su TV e set-top-box avverrà entro la seconda metà di novembre: si parla, infatti, in concomitanza della giornata di Serie A del 20-22 novembre oppure, mal che vada, per quella prevista per il 26-28 novembre.

A livello tecnico lo streaming Full HD di DAZN sarà un pieno 1080p, quindi con una resa grafica dell’immagine superiore a quello offerto da Sky (1080i), con un bitrate che si aggirerà attorno agli 8 mbit/s; gli utenti muniti di una connessione sufficiente stabile e veloce godranno quindi di immagini a 1080p su TV e set-top-box, mentre chi dispone di una connessione ballerina o non sufficiente veloce continuerà a guardare i contenuti a risoluzione 720p.

La compagnia, inoltre, avrebbe già informato la Lega Calcio e l’AGCOM circa l’arrivo della nuova qualità di trasmissione. Riuscirà questo importante cambio di passo a far dimenticare i problemi di trasmissione che hanno afflitto la piattaforma nelle settimane scorse?