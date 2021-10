Al via la Nuova TV Digitale per alcuni canali Rai e Mediaset: ecco cosa cambia

Al via la Nuova TV Digitale per alcuni canali Rai e Mediaset:...

Com’era ormai noto da diverse settimane, quest’oggi, 20 ottobre 2021, parte il passaggio alla codifica MPEG-4 su standard DVBT e quindi la Nuova TV Digitale.

Entrando nel dettaglio, a partire dalla giornata odierna, alcuni canali Rai e Mediaset inizieranno a trasmettere solo con il nuovo codec MPEG-4 e saranno disponibili solo sui televisori e decoder che supportano la risoluzione HD.

Ecco i canali disponibili solo con il nuovo codec:

Rai Rai 4, canale 21 Rai 5, canale 23 Rai Movie, canale 24 Rai Yoyo, canale 43 Rai Sport+ HD, canale 57 Rai Storia, canale 54 Rai Gulp, canale 42 Rai Premium, canale 25 Rai Scuola, canale 146

Mediaset TGCOM24, canale 51 Mediaset Italia 2, canale 66 Boing Plus, canale 45 Radio 105, canale 157 R101 TV, canale 167 Virgin Radio TV, canale 257



Come avrete sicuramente notato, nella lista non compaiono alcuni canali che continueranno a trasmettere con la codifica MPEG-2: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Come sottolinea il documento ufficiale del Mise, “la completa sostituzione della codifica MPEG-2 sarà definita con un provvedimento da emanare entro la fine del 2021.” A tal proposito, si fa anche riferimento che alcuni comuni italiani hanno avviato una conversione anticipata al nuovo codec, pertanto i programmi disponibili sui canali 4, 5 e 6 del telecomando saranno trasmessi solo con la codifica MPEG-4.

Vi consigliamo di controllare la lista disponibile sul sito ufficiale per scoprire se anche il vostro comune è interessato da questa novità.

