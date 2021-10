In arrivo il secondo RTX Day: centinaia di GeForce RTX in alcuni negozi della Lombardia

In arrivo il secondo RTX Day: centinaia di GeForce RTX in alcuni...

A distanza di poche settimane dalla prima edizione, che ha ottenuto un successo scontato, torna l’iniziativa RTX DAY pensata per consentire a tutti gli appassionati di gaming di acquistare una scheda video GeForce RTX Serie 30. L’evento nasce grazie alla collaborazione tra NVIDIA e ZOTAC, che renderanno disponibili centinaia di schede in due negozi NEXT situati in Lombardia.

Luoghi e data del secondo RTX DAY

Per l’intera giornata di sabato 16 settembre nei negozi NEXT di Milano e Limbiate, di cui trovate i dati a fine articolo, potete acquistare le schede video ZOTAC con prezzi che partiranno da 399 euro. Nel dettaglio saranno a disposizione ZOTAC GeForce 3060 Twin Edge OC, ZOTAC GeForce 3060 Ti Twin Edge OC, ZOTAC GeForce 3080 Trinity OC e ZOTAC GeForce 3080 Ti Trinity OC.

Queste schede permettono di raggiungere un livello grafico mai visto in precedenza, grazie al Ray Tracing in tempo reale, per una illuminazione realistica delle scene di gioco, NVIDIA DLSS che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare il frame rate senza per questo sacrificare la qualità delle immagini e NVIDIA Reflex, una suite di tecnologie che riducono la latenza di sistema, migliorando di conseguenza la reattività.

Per maggiori informazioni sull’evento potete consultare la pagina dedicata sul sito NEXT, raggiungibile a questo indirizzo.

I due negozi NEXT dove si svolgerà, sabato 16 ottobre, il secondo RTX Day sono:

NEXT Hardware & Software Spa

Via Salerno, 38 – 20812 Limbiate (MB)

NEXT Hardware & Software Spa

Via Procaccini ang. Tartaglia – 20154 Milano (MI)

Se state cercando una nuova scheda video per il vostro PC, o se state pianificando l’acquisto di una nuova build da gioco, questa è sicuramente un’ottima occasione per acquistare alcune tra le migliori schede video disponibili sul mercato.