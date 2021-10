Si accende la battaglia per la rete fissa: Iliad e i virtuali rispondono a TIM?

TIM ha lanciato la sua offerta TIMVISION Gold che include tutto il calcio e lo streaming più la fibra gratis per tre mesi a 29,99 euro e ha spiazzato gli avversari, provando ad anticipare l’arrivo sul mercato della linea fissa di Iliad, atteso ormai da diversi mesi. Proprio il debutto di quest’ultima potrebbe inoltre portare alcuni operatori virtuali a replicare quanto fatto con la rete mobile: esatto, stiamo parlando proprio di ho. Mobile (Vodafone), Kena Mobile (TIM stessa) e Very Mobile (WINDTRE).

La rete fissa è sempre più ambita: entrano in gioco Iliad, ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile?

La concorrenza per le offerte di linea fissa potrebbe farsi sempre più serrata nei prossimi mesi. Dopo la proposta TIM che con il suo pacchetto TIMVISION Gold sta facendo smuovere le acque, il debutto di Iliad potrebbe accendere realmente la bagarre: esattamente come capitato con la rete mobile, gli operatori virtuali di Vodafone, TIM e WINDTRE potrebbero rispondere con inedite offerte per la linea fissa.

L’arrivo di Iliad nel mondo della rete fissa è atteso da diversi mesi e potrebbe concretizzarsi a novembre, secondo le ultime indicazioni di Repubblica. Chiaramente il tutto è da prendere ancora con le pinze, ma le indiscrezioni suggeriscono che ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile siano già pronte a rispondere e che ci sia “solo da fare switch on“.

Potrebbero dunque aspettarci mesi di fuoco per quanto riguarda le offerte per la rete fissa: per il momento non abbiamo dettagli sulle tecnologie che saranno messe a disposizione e nemmeno sui prezzi, ma scommettiamo che non vedete l’ora di saperne di più. Continuate a seguirci perché torneremo certamente a parlarne.

