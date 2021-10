Le app di Google per iPhone e iPad si fonderanno meglio con lo stile di iOS

Le applicazioni mobile di Google sono tra le più scaricate al mondo, anche su iOS. A tal proposito il colosso di Mountain View è pronto a dare alle proprie app un aspetto più in stile iOS su iPhone e iPad.

Le app di Google in pieno stile iOS

Le applicazioni di Google su Android e iOS appaiono quasi identiche – ad eccezioni di piccole differenze legate alla piattaforma -, ma l’azienda riconosce che è arrivato il momento di mettere da parte il Material Components per focalizzarsi invece ad utilizzare le risorse offerte dall’UIKit di Apple.

Jeff Verkoeyen, uno dei nomi più importanti all’interno del team di Google Design, afferma che “mentre eravamo impegnati a raggiungere la partirà di design tra le due piattaforme [Android e iOS, NdR], i nostri componenti iOS stavano iniziando a scostarsi sempre di più da quelli della piattaforma Apple che si stava evolvendo di anno in anno.” Per questo motivo l’azienda di Mountain View ha annunciato di avere messo in stand-by il Material Components per focalizzarsi invece ad utilizzare i tool offerti da Apple per la realizzazione delle interfacce grafiche, a cui verranno aggiunti piccoli ritocchi in pieno stile Google.

“Il tempo che stiamo risparmiando senza creare codice personalizzato è ora investito nei dettagli della UX che fanno sentire i nostri prodotti come fantastici anche sulle piattaforme Apple“, sottolinea ancora Verkoeyen. Si tratta di una importante novità per l’intero ecosistema Google su iOS che, per sottolineare l’impegno della compagnia in tal senso, ha anche aperto nuove assunzioni per diversi ruoli per aiutare l’azienda nella realizzazione di UX di alto livello.