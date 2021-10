Bugatti si lancia nel mondo degli smartwatch con la serie Ceramique Edition One

Si chiama Bugatti Ceramique Edition One ed è la prima serie di smartwatch che gli appassionati di questo popolare brand automobilistico non si vorranno fare scappare.

Al centro di una campagna di raccolta fondi su Indiegogo, la serie Bugatti Ceramique Edition One ha come principale punto di forza il design: basta un rapido sguardo, infatti, per rendersi conto che si tratta di dispositivi lussuosi e che si caratterizzano per la grande cura prestata ai più piccoli particolari.

Le caratteristiche di Bugatti Ceramique Edition One

Sono tre, in particolare, i modelli che compongono questa serie di smartwatch, Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire e Bugatti Ceramique Edition One Divo, che si differenziano tra loro per la lunetta.

Il produttore ci tiene a mettere in risalto come ogni smartwatch rappresenti “uno straordinario esempio della perfetta integrazione di oltre 1.000 singole parti che lavorano insieme in perfetta armonia per raggiungere nuovi livelli di precisione nel design degli orologi”.

Tra i punti di forza dei tre smartwatch vengono messi in risalto il display AMOLED con risoluzione 390 x 390 pixel, una scocca in ceramica resistente ai graffi e all’acqua (10 ATM), una batteria capace di garantire fino a 14 giorni di autonomia, cinturini in titanio o in silicone (in modo da poter usare quello più adatto all’occasione), un modulo GPS, due sensori per la rilevazione delle principali informazioni relative alla salute (come, ad esempio, il calcolo dei passi e delle calorie, il livello di stress, la frequenza cardiaca, la qualità del sonno), la disponibilità di varie applicazioni (come le mappe), il supporto a 72 attività sportive, la rilevazione di altitudine e velocità, il calcolo Vo2 Max.

Gli smartwatch della serie Bugatti Ceramique Edition One consentiranno inoltre agli utenti di personalizzare l’interfaccia attraverso numerose watch faces e di interagire attraverso lo smartphone grazie all’apposita applicazione.

I tre smartwatch dovrebbero essere disponibili a partire da marzo 2022 a 1.248 euro (o a 899 euro per chi sosterrà il progetto di crowdfunding). Potete trovare la pagina su Indiegogo seguendo questo link.

