Bugatti annuncia tre smartwatch di lusso creati con VIITA

Nel leggere il nome di Bugatti, gli appassionati di motori tra di voi avranno sicuramente drizzato le antenne e cominciato a fiutare prezzi alla portata di pochi: lo storico marchio automobilistico ha appena annunciato tre smartwatch di lusso creati in collaborazione con VIITA.

Bugatti e VIITA: tre smartwatch e tanto lusso

Che si tratti di tre wearable speciali lo si evince anche dai (lunghissimi) nomi, scelti per rendere omaggio a tre hypercar del marchio quali Chiron Pur Sport, Divo e La Voiture Noire: Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire e Bugatti Ceramique Edition One Divo.

Naturalmente, come sempre accade in operazioni di questo tipo, Bugatti ha portato il proprio prestigio, ma la creazione degli smartwatch va ricondotta all’austriaca VIITA Watches, che produce smartwatch di fascia alta.

Design e materiali costruttivi hanno ricevuto una cura maniacale e ciascun esemplare viene assemblato a mano in tutti i suoi oltre mille pezzi. Come nel mondo delle auto, anche qui non mancano possibilità di personalizzazione, con possibilità di scelta ad esempio tra cinturino in gomma o nello stesso titanio usato per la cassa. La ghiera, invece, è in ceramica resistente ai graffi e incisa via CNC.

I tre orologi smart non sono comunque solo oggetti di lusso, ma anche device ricchi di funzioni, come le oltre 90 modalità di allenamento rilevate, i suggerimenti per l’allenamento, il GPS integrato, la misurazione di battito cardiaco, ossigenazione del sangue e livello di stress tramite V02Max. Il display a LED circolare con risoluzione 390 x 390 pixel è protetto da vetro zaffiro, mentre la batteria da 445 mAh dovrebbe garantire un’autonomia di 14 giorni. Il sistema operativo a bordo è quello proprietario di VIITA Watches.

Ecco una galleria di immagini dei tre lussuosi smartwatch di Bugatti.

Prezzi e disponibilità

È quasi inutile sottolinearlo, ma Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire e Bugatti Ceramique Edition One Divo sono smartwatch costosi.

Dal momento che i tre modelli condividono sia il prezzo di listino che le modalità di commercializzazione, si può fare un discorso unico: il prezzo consigliato al pubblico è di 1.239 euro, ma i pre-ordini sono già aperti su Kickstarter al prezzo speciale di 899 euro. Per maggiori dettagli, fate riferimento al sito ufficiale.

Con l'occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartwatch in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartwatch del mese.