Squadra che vince non si cambia: il design dell’iPhone SE 3 non sorprenderà

La famiglia degli iPhone SE è rimasta l’unica a montare un display da 4,7 pollici, il Touch ID e un design che ormai è considerato da tutti come sorpassato. Nonostante ciò, però, sembra proprio che il colosso di Cupertino non abbia preso in considerazione l’eventualità di fare un cambio di passo importante con iPhone SE 3.

iPhone SE 3 arriverà con lo stesso design

La nuova generazione di smartphone “economico” di Apple, prevista per la primavera del 2022, si dice arriverà sul mercato con lo stesso design che abbiamo imparato a conoscere sin dal lancio del primo modello di iPhone SE. Insomma: se l’iPhone 13 è di fatto molto simile all’iPhone X, non si capisce perché l’iPhone SE 3 debba fare il salto e abbracciare un design più moderno, per quanto questo possa rendere felici una grossissima fetta di utenti.

Gli unici cambiamenti, e non di poco conto, saranno eventualmente confinati solo alla componente hardware: da questo punto di vista gli ultimi rumor indicano che l’iPhone SE 3 monterà il processore Apple A15 e il supporto alla connettività 5G – sarà molto importante gestire alla perfezione i consumi del chip nel caso in cui Apple dovesse decidere di lasciare la stessa batteria da 1821 mAh.

Cosa ne pensate di questo rumor? Preferite il vecchio design oppure secondo voi è arrivato il momento di cambiarlo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

In copertina iPhone SE 2020

