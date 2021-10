Soundcore Liberty 3 Pro di Anker sono cuffie true wireless con ANC e molto altro

Anker, brand di fama internazionale noto per la vasta gamma di accessori legati al mondo mobile e non solo, quest’oggi annuncia le cuffie true wireless Anker Soundcore Liberty 3 Pro.

Caratteristiche Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Rispetto la generazione precedente di cuffie true wireless ormai lanciata più di due anni fa, notiamo importanti miglioramenti in tre ambiti: design, audio e il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Andando con ordine, le Soundcore Libery 3 Pro di Anker presentano lo stesso design del modello precedente, con il piccolo terminale in silicone, ma sono il 30% più piccole e quindi più comode da indossare. Inoltre, le cuffie true wireless fanno affidamento su un telaio con certificazione IPX4 contro l’umidità.

All’interno delle cuffie trovano posto importanti novità dal punto di vista audio: la tecnologia ACAA (Astria Coaxial Acoustic Architecture) di seconda generazione offre una migliore qualità dei dettagli audio evitando la produzione di distorsioni e aberrazioni acustiche, mentre il supporto ai codec LDAC di Sony permette la trasmissione di tracce audio ad alta risoluzione tramite il modulo Bluetooth integrato.

La più grande novità è il supporto alla cancellazione attiva del rumore che, sfruttando la tecnologia HearID di Anker, è in grado di modulare automaticamente alcune frequenze che potrebbero essere più difficili da percepire. Inoltre, HearID si occupa anche di gestire in tempo reale la qualità della cancellazione attiva del rumore in relazione agli elementi di disturbo nelle proprie vicinanze.

Infine, l’autonomia: Anker Soundcore Liberty 3 Pro garantiscono fino a 6 ore con la modalità ANC attiva e fino a 8 ore senza; il case di ricarica wireless offre fino a tre cariche supplementari e la tecnologia di ricarica rapida garantisce 3 ore di autonomia dopo appena 15 minuti.

Prezzo e disponibilità Anker Soundcore Liberty 3 Pro

Le nuove cuffie true wireless di Anker sono disponibili fin da oggi, 7 ottobre, al prezzo di 159,99 euro nelle colorazioni Midnight Black, Frost White, Fog Gray e Dusk Purple.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless