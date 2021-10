Un nuovo leak svela i sensori per la salute presenti su Amazfit GTR 3 Pro

A seguito del leak dell’altro giorno sulle specifiche chiave dello smartwatch Amazfit GTR 3 Pro, in queste ore arrivano nuove informazioni circa i sensori per la salute attesi sul prossimo fitness tracker di Huami.

Sei sensori per la salute su Amazfit GTR 3 Pro

Grazie ad alcune informazioni presenti nel teaser ufficiale pubblicato dall’azienda, scopriamo che lo smartwatch sarà dotato di sei sensori ottici per il tracking di alcune funzionalità vitali tra cui la misurazione continua dei livelli di ossigeno nel sangue.

Dai rumor precedenti sappiamo che in tutta probabilità lo smartwatch sarà costituito da una cassa circolare con due tasti fisici laterali, evidentemente pensati per gestire alcuni aspetti della UI e delle app. Sembra che Huami proporrà Amazfit GTR 3 Pro in due versioni: una con il cinturino in silicone – ideale magari per lo sport – e una invece con il cinturino in pelle.

Lo smartwatch, inoltre, dovrebbe montare il sistema operativo proprietario Zepp OS, offrire il supporto alla chiamate vocali e il tracking di più di 150 tipologie di attività fisiche differenti. Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di vendita – si parla di circa 235 dollari -, ma avremo modo di scoprirlo il prossimo 12 ottobre durante l’evento di lancio ufficiale.

