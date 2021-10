Gli Sconti D’autunno Acer regalano ribassi fino a 300 euro su PC e non solo

Acer lancia gli Sconti D’autunno con una serie di prodotti in promozione: troviamo notebook, PC desktop, monitor, accessori e periferiche in offerta, con ribassi che possono arrivare fino a 300 euro. Scopriamo insieme le occasioni più interessanti.

Offerte Acer su notebook, PC desktop, monitor e non solo con gli Sconti D’autunno

Le offerte degli Sconti D’autunno Acer sono valide da oggi, 5 ottobre, fino alle 23:59 del 19 ottobre 2021 e riguardano tantissimi prodotti a disposizione sullo store online ufficiale. Le promozioni si dividono in cinque sezioni: troviamo sconti di 50 euro, sconti di 100 euro, sconti di 150 euro, sconti di 200 euro e infine sconti di 300 euro.

Ecco una selezione delle offerte Acer del momento (i prezzi indicati sono già scontati):

Come detto queste erano solo alcune delle offerte Acer attualmente disponibili sullo shop ufficiale. Per scoprire tutti gli Sconti D’autunno potete seguire il link qui in basso. Allora, avete già trovato il vostro prossimo PC, magari per accogliere al meglio l’arrivo di Windows 11?

