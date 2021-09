Euronics raddoppia e si prepara a lanciare Sottocosto e Tasso Zero in 20 rate

Euronics raddoppia e si prepara a lanciare Sottocosto e Tasso Zero in...

Euronics annuncia l’arrivo di una nuova promozione che sarà valida dall’1 al 10 ottobre 2021: il “Sottocosto” sarà disponibile in tutta la rete di negozi dell’insegna e sullo shop online e sarà accompagnato da un’altra iniziativa.

Sottocosto e Tasso Zero in arrivo: Euronics si prepara a nuove promozioni

L’iniziativa promozionale, che prevede sconti fino al 50% (e anche oltre) su tantissimi prodotti tecnologici, sarà infatti affiancata dalla possibilità di accedere al finanziamento a tasso zero: i clienti potranno acquistare prodotti da almeno 299 euro e pagare in 20 rate senza costi aggiuntivi.

La catena si concentrerà soprattutto sulla necessità di molti utenti di cambiare TV per adeguarsi allo switch off che partirà durante il mese di ottobre, naturalmente con la possibilità di sfruttare il bonus TV: questo incentivo permette di usufruire di uno sconto del 20% fino a un massimo di 100 euro per l’acquisto di un apparecchio idoneo a ricevere i nuovi canali del digitale terrestre.

Per il momento non sono ancora state diffuse le offerte che faranno parte del nuovo “Sottocosto” con tasso zero di Euronics, ma torneremo a parlarne nelle prossime ore. Tornate a trovarci domani per conoscere tutti gli sconti Euronics più interessanti sulla tecnologia, tra TV, smartphone, informatica e non solo.

Potrebbe interessarti: come richiedere il bonus TV fino a 100 euro