HONOR lancia tre nuovi notebook e una smart TV: ecco i dettagli

HONOR, dopo averci mostrato HONOR 50 alla Milano Fashion Week, ha trovato tempo anche per lanciare tre notebook e una smart TV. Scopriamo tutti dettagli sui prodotti tramite i capitoli sottostanti.

Caratteristiche HONOR MagicBook V14

Il primo notebook di cui parliamo è HONOR MagicBook V14, un prodotto estremamente interessate e caratterizzato da un design curato sotto tutti i punti di vista. Munito di un pannello LTPS a risoluzione 2.5K con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, all’interno del telaio unibody in alluminio batte l’undicesima generazione di processori Intel (Core i5 e Core i7) con GPU Nvidia GeForce MX450, 16 GB di RAM DDR a 4266 MHz, 512 GB di spazio interno in formato SSD, Windows 11 e una batteria da 60 Wh in grado di offrire fino a 12 ore di autonomia navigando sul web.

Scheda tecnica

Display LTPS da 14,2 pollici a risoluzione 2.5K da 2520 x 1680 pixel, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e fino a 400 nits di luminosità;

processore Intel Core i5-11320H oppure Intel Core i7-11390 con scheda video Intel Xe Graphics oppure Nvidia GeForce MX450 (opzionale);

16 GB di RAM DDR4 a 4266 MHz e 512 GB di spazio interno in formato SSD PCIe NVMe;

webcam da 5 MP HD e tastiera retroillumata con corsa da 1.5 mm;

modulo Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, una porta USB Type-A 3.2 Gen1, una porta USB Type-C 3.2 Gen1, una porta Thunderbolt 4, jack audio da 3.5mm, quattro speaker, quattro microfoni e sensore di impronte nel tasto di accensione;

dimensioni: 310.28 × 226.6 × 15.8 mm;

peso: 1.48 kg;

batteria da 60 Wh con caricatore rapido a 65 W;

Windows 11.

Prezzo e disponibilità HONOR MagicBook V14

Disponibile in Cina in pre-ordine da oggi, con le vendite a partire dal 6 ottobre, il notebook arriva nelle colorazioni Silver, Light Blue e Grey ai seguenti prezzi:

HONOR MagicBook V14 con Intel Core i5 a 6199 yuan, circa 820 euro;

HONOR MagicBook V14 con Intel Core i5 e GPU Nvidia GeForce MX450 a 6999 yuan, circa 930 euro;

HONOR MagicBook V14 con Intel Core i7 con GPU Nvidia GeForce MX450 a 7999 yuan, circa 1050 euro.

Caratteristiche HONOR MagicBook 16/16 Pro

Venendo agli altri due notebook a marchio HONOR, entrambi montano un pannello IPS a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, essenziali per chi ama giocare al computer. Questa volta i computer metterono da parte i processori Intel e puntano invece agli AMD Ryzen 5 e Ryzen 7, con 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, 512 GB di spazio interno in formato SSD PCIe NVMe e GPU Nvidia GTX 1650 (per HONOR MagicBook 16) oppure Nvidia RXT 3050 (per HONOR MagicBook 16 Pro). Decisamente interessante la batteria da 56 Wh con caricabatterie rapido a 135 W.

Scheda tecnica HONOR MagicBook 16 e 16 Pro

Display da 16,1 pollici a risoluzione Full HD+ da 1920 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e fino a 300 nits di luminosità;

processore AMD Ryzen 5 5600H oppure AMD Ryzen 7 5800H con scheda video AMD Radeon Graphics oppure Nvidia GeForce GTX 1650/3050;

16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e 512 GB di spazio interno in formato SSD PCIe NVMe;

webcam da 1 MP HD e tastiera retroillumata con corsa da 1.5 mm;

modulo Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, due porte USB Type-A 3.2 Gen1, due porte USB Type-C 3.2 Gen1, una porta HDMI, jack audio da 3.5mm, speaker stereo e sensore di impronte nel tasto di accensione;

dimensioni: 368 × 236 × 18.2 mm;

peso: 1.84 kg;

batteria da 56 Wh con caricabatterie rapido a 135 W;

Windows 10 Home Edition.

Prezzo e disponibilità HONOR MagicBook 16/16 Pro

Entrambi i modelli sono disponibili in pre-ordine da oggi con le vendite a partire dall’8 ottobre. Ecco i prezzi delle varie configurazioni:

HONOR MagicBook 16 con AMD Ryzen R5 a 4999 yuan, circa 660 euro;

HONOR MagicBook 16 con AMD Ryzen R7 a 5499 yuan, circa 730 euro;

HONOR MagicBook 16 Pro con AMD Ryzen R7 a 6499 yuan, circa 860 euro;

HONOR MagicBook 16 Pro con AMD Ryzen R7 a 7299 yuan, circa 960 euro.

Caratteristiche HONOR Vision X2

Passando poi alle smart TV, la compagnia ha presentato la famiglia HONOR Vision X2 in tre tagli differenti – 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici – con pannelli UHD a risoluzione 4K e supporto HDR10. Il design dei televisori è quello che ci aspetta da prodotti di fascia alta, merito soprattutto delle cornici estremamente ridotte (quasi assenti) e una lavorazione del pannello che riduce al minimo i riflessi. Dietro il pannello trova posto un processore quad-core di MediaTek con GPU Mali-G52 MC1, 2 GB di RAM, 16 GB di spazio interno, modulo Wi-Fi (2.5 GHz e 5 GHz) 2×2 MIMO, porte USB Type-A, HDMI e RJ-45.

Prezzo e disponibilità HONOR Vision X2

La smart TV sarà disponibile dal 18 ottobre ai seguenti prezzi: