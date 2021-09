HONOR Band 6 e HONOR Scale 2 in offerta su Amazon a prezzi invitanti

Se le vacanze estive, caratterizzate da una maggiore libertà rispetto ai mesi precedenti, hanno lasciato il segno sul vostro girovita, è tempo di rimettersi in forma, approfittando del tepore autunnale e delle giornate più fresche, che invogliano all’attività fisica. Abbiamo per voi due interessanti prodotti in offerta su Amazon, ideali per aiutarvi a fare movimento e a tenere il peso sotto controllo.

Prezzo bomba HONOR Band 6

Per tracciare le vostre attività vi proponiamo HONOR Band 6, una smartband che strizza l’occhio a uno smartwatch, grazie allo schermo AMOLED da 1,47 pollici che permette di visualizzare una grande quantità di informazioni. Oltre alla misurazione in tempo reale del battito cardiaco, è possibile conoscere in ogni momento il livello di ossigeno nel sangue, per scoprire rapidamente eventuali anomalie.

Molte anche le funzioni legate al fitness tracking, con il conteggio dei passi e delle calorie consumate, il tracciamento del sonno e, ovviamente, la possibilità di ricevere le notifiche dal proprio smartphone. Con oltre cento quadranti tra cui scegliere potrete personalizzare l’aspetto della smartband, adattandolo alle varie situazioni della giornata o agli eventi.

Il pulsante laterale permette di accedere rapidamente alle applicazioni installate, con la possibilità di scorrere utilizzando lo schermo touch. La batteria, che si ricarica in appena un’ora, offre fino a due settimane di autonomia, e con una carica di appena 10 minuti sarete a posto per ben tre giorni.

Potete acquistare HONOR Band 6 su Amazon a 35,90 euro invece di 49,90 euro con il codice 7RFHPIT7

HONOR Scale 2 in offerta

Per tenere traccia dell’effetto degli allenamenti sul vostro peso, ecco HONOR Scale 2, una bilancia intelligente dalle funzioni inattese. Oltre a indicare il peso infatti offre ben 14 indicatori di base. Potete conoscere la percentuale di grasso, la massa muscolare, la massa magra, la percentuale di acqua, la massa ossea e altri indicatori.

I dati vengono memorizzati nella bilancia e possono essere trasferiti sullo smartphone per tenere traccia dei cambi di peso. Elevata la precisione, con la una capacità massima di 150 Kg, HONOR Scale 2 funziona con tre batterie AAA e offre la possibilità di misurare la frequenza cardiaca. Potete utilizzarla dopo una corsa o una pedalata, ma anche dopo una sessione sul tapis roulant o sulla bici da camera, per vedere gli effetti dell’allenamento.

La tecnologia di cui è dotata permette a HONOR Scale 2 di riconoscere diversi utenti, senza doverli specificare, per tenere traccia del peso di tutta la famiglia. Potete acquistar la bilancia HONOR su Amazon a 25,90 euro invece di 27,90 euro utilizzando il coupon da 2 euro che trovate nella pagina.

