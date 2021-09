YouTube offre finalmente il download dei video dal web

YouTube ha iniziato ad offrire una feature molto attesa ai propri utenti Premium: la possibilità di scaricare i video anche dal web, senza aver bisogno di un dispositivo mobile con l’app installata. Non c’è dubbio che la possibilità di scaricare video sia più utile su uno smartphone o tablet ma in alcuni casi anche su desktop o laptop può tornare comodo, specialmente se la connessione internet non è delle più stabili. La nuova funzionalità è ancora in fase di test, ed è stata riportata inizialmente da alcuni utenti indiani e francesi per poi essere estesa a vari altri stati.

Questa funzionalità è importante perchè evita così di utilizzare quei siti sicuramente non troppo affidabili, che permettono appunto di svolgere lo stesso compito. YouTube purtroppo però ha messo un limite temporale al test che permette di scaricare i video dal sito, limitandolo fino al 19 Ottobre. Ciò che è certo però è che possiamo trovarlo su Windows, MacOS e ChromeOS.

Se siete utenti YouTube Premium e volete provare questa nuova funzionalità, dovete recarvi sulla pagina delle sue funzioni sperimentali dove verrà visualizzata la schermata che permette di partecipare alla fase di test. Una volta fatto ciò, il pulsante per il download verrà visualizzato a fianco al pulsante “Condividi” nella schermata di visualizzazione dei video. I video scaricati saranno poi visibili in una pagina raggiungibile dal pannello delle opzioni posto sulla sinistra della schermata.

Insomma una feature davvero comoda e user-friendly, qualcosa di necessario a YouTube per fare un altro passo in avanti ed arricchire l’offerta dell’abbonamento Premium. Per questo ci auguriamo che la possibilità di scaricare i video resti anche successivamente alla fine dei test.