Apple MacBook Air M1 in un’offerta Unieuro da non perdere con questi coupon

Apple MacBook Air M1 è in super offerta da Unieuro combinando lo sconto dell’iniziativa “Join the Revolution” e un coupon. La promozione è valida fino al 26 settembre 2021 e supera in convenienza anche quella proposta da Amazon in questi giorni.

Se siete alla ricerca di un PC portatile compatto e volete rimanere su macOS oppure provare il sistema operativo di casa Apple questa è un’offerta decisamente interessante. Apple MacBook Air con chip M1 è infatti in promozione da Unieuro a un prezzo mai visto: 849 euro per la versione con SSD da 256 GB.

Unieuro mette in sconto il MacBook Air M1 a 899 euro, ma grazie a un paio di coupon è possibile far scendere di altri 50 euro il prezzo finale, con la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita (o il ritiro in negozio, se preferite). L’offerta riguarda tutte e tre le colorazioni disponibili sul sito, ossia Grigio siderale, Argento e Oro.

Per acquistare Apple MacBook Air M1 a 849 euro da Unieuro è sufficiente aggiungere il prodotto al carrello, premere su “ho un codice coupon” in alto a destra e digitare uno dei seguenti codici sconto: 6W36EFGQ o 7WYJKAFE (e no, non potete usarli entrambi). Per indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione, senza scordare di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech per non perdervi altre occasioni come questa.

acquista Apple MacBook Air 8-256 GB a 849 euro (Grigio siderale)

