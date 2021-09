PlayStation Network Card in super offerta con questi nuovi coupon

Se avete intenzione di fare acquisti sul PlayStation Store potrebbe valere la pena dare prima un’occhiata alle promozioni Eneba, che consentono di risparmiare parecchio sulle PlayStation Network Card di vari tagli.

PSN Card in offerta su Eneba con questi coupon

Come dovreste sapere se frequentate il PlayStation Store, i fondi per l’acquisto di videogiochi, DLC, abbonamenti PlayStation Plus o PlayStation Now e così via possono essere aggiunti utilizzando le card ufficiali distribuite da Sony. Solitamente hanno un costo equivalente (50 euro di credito da aggiungere al portafoglio virtuale PSN costa 50 euro), ma con gli sconti che stiamo per vedere, uniti ai coupon, le cose cambiano drasticamente.

Grazie alle promozioni disponibili su Eneba potete acquistare PlayStation Network Card da 50 e 75 euro a prezzo più convenienti rispetto al prezzo di listino, più precisamente:

Si tratta di card attivabili solo sul negozio virtuale italiano con account italiani, e che vengono consegnate immediatamente (o nel giro di qualche minuto) per via telematica. Vi arriverà una chiave digitale, da inserire sul PlayStation Network alla voce dedicata al riscatto dei codici. In questo modo è possibile risparmiare ancora di più, combinando card scontate alle offerte già disponibili sullo Store di Sony e dedicate a PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ottime anche come idee regalo, le PSN Card Eneba non hanno scadenza, per cui possono essere utilizzate anche a diversi mesi dall’acquisto. In questo modo potrete iniziare a mettere da parte i soldi per un gioco non ancora in commercio e per le sue eventuali espansioni, continuando a risparmiare sul prezzo di acqusito.

Potrebbe interessarti: tutti gli annunci del PlayStation Showcase 2021