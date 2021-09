Insomniac scatenata al PlayStation Showcase 2021, ma non solo: tutti gli annunci

Ieri sera si è tenuto il PlayStation Showcase 2021, un evento particolarmente atteso dagli appassionati di videogiochi e soprattutto dagli utenti possessori delle console Sony. Gli annunci sono stati parecchi e sono stati tutti accompagnati da un trailer o almeno da un breve teaser: sugli scudi Insomniac Games, che sta lavorando a due impegnativi titoli Marvel, ma c’è tanta altra carne al fuoco. Scopriamo tutto quello in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tutti gli annunci e i trailer del PlayStation Showcase 2021 di Sony

L’evento si è tenuto in streaming su YouTube (dove potete ancora trovarlo integralmente) e ha visto una serie di trailer con annunci di nuovi giochi o “conferme” di quelli in arrivo, in alcuni casi anche con data di uscita (vedasi l’attesissimo Gran Turismo 7). Ecco tutti gli annunci e i trailer del PlayStation Showcase 2021.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Si parte subito forte con il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, uno dei giochi dell’universo Star Wars più apprezzati di sempre. Si tratterà di un vero debutto per una console Sony, anche se purtroppo non sono stati rilevati molti dettagli.

Project Eve

Si prosegue con un video di gameplay di Project Eve, un interessante titolo action in terza persona sviluppato dal team coreano Shift Up. Ancora nessuna data di uscita purtroppo.

Tiny Tina’s Wonderlands

Lo stile Gearbox si riconosce subito in Tiny Tina’s Wonderlands, un RPG ricco di azione e più o meno strampalate armi da fuoco.

Forspoken

Al PlayStation Experience 2021 ritorna farsi vedere Forspoken, l’atteso titolo Square Enix che racconta la storia di una ragazza che si ritrova intrappolata nella meravigliosa e crudele terra di Athia con un bracciale magico al braccio. Il trailer rivela anche il periodo di uscita: primavera 2022.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction

L’evento ha visto un nuovo trailer per Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction, nel quale possiamo vedere in azione i soldati e i mutanti targati Ubisoft. Questa volta si tratta di un gioco dai toni insolitamente horror.

Alan Wake Remastered

Alan Wake arriva finalmente su console Sony PlayStation con questa versione Remastered. Giocheremo nei panni di un problematico autore che va alla disperata ricerca della moglie scomparsa, la fotografa Alice. Data di uscita: 5 ottobre 2021 su PS4 e PS5.

Grand Theft Auto V (versione PS5)

Sony ha rilasciato un nuovo trailer per la versione PlayStation 5 di Grand Theft Auto V, quinto capitolo della popolare saga open world. Questa release, migliorata appositamente da Rockstar per la console di nuova generazione, sarà disponibile a marzo 2022.

Ghostwire: Tokyo

Al PlayStation Showcase diamo uno sguardo più approfondito anche a Ghostwire: Tokyo, il “misterioso” gioco sviluppato da Tango Gameworks ambientato in una spettrale e inquietante Tokyo. L’uscita è prevista per la primavera 2022.

Marvel’s Guardian of the Galaxy

Trailer anche per Marvel’s Guardians of the Galaxy, nuovo action single player che ci mette nei panni dei celebri Guardiali della Galassia. Data di uscita: 26 ottobre 2021 su PS4 e PS5.

Bloodhunt

All’evento è stato annunciato Bloodhunt, nuovo battle royale ambientato nell’universo Vampire: The Masquerade. Il gioco è in uscita su PS5 nel corso del 2021.

Deathloop

Al PlayStation Showcase 2021 torniamo a vedere Deathloop, il “pazzo” gioco Bethesda in arrivo su PlayStation 5 tra pochi giorni, il 14 settembre. Ecco il trailer dedicato alla storia.

Kid A Mnesia Exhibition

Viene mostrata giusto qualche immagine del “misterioso” Kid A Mnesia Exhibition. Un universo digitale/analogico con opere d’arte e registrazioni originali per commemorare i 21 anni di Kid A e Amnesiac (celebri album dei Radiohead).

Tchia

Trailer per la nuova avventura tropicale Tchia, ispirata alla Nuova Caledonia. A metà tra gli stili cartoon e realistico, è un avventura in terza persona con ambientazioni molto particolari.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5 e PC)

Uncharted 4: Fine di un ladro e il DLC stand-alone L’eredità perduta in un’unica versione rimasterizzata per PlayStation 5 e PC (dove ovviamente fa il suo debutto assoluto): questo è Uncharted: Legacy of Thieves Collection, in arrivo a inizio 2022.

Marvel’s Wolverine

Il primo dei due titoli Insomniac Games presentati al PlayStation Showcase 2021 è una vera sorpresa. Si tratta di Marvel’s Wolverine, un titolo nei quali vestiremo i panni del celebre personaggio degli X-Men. Per ora solo un breve teaser di annuncio: arriverà su PS5, ma probabilmente non a breve.

Gran Turismo 7

Uno dei titoli in esclusiva PlayStation più attesi è senza dubbio Gran Turismo 7 (o GT7 per gli “amici”). Il nuovo capitolo racing di Polyphony Digital ha finalmente un periodo di uscita: marzo 2022.

Marvel’s Spider-Man 2

Come anticipato è un periodo di grande lavoro per Insomniac Games: dopo il recente Spider-Man Miles Morales (uscito al lancio di PS5) e l’annuncio di Wolverine, viene svelato Marvel’s Spider-Man 2. Un capitolo tutto nuovo dove vestiremo ancora i panni di uno dei supereroi più amati.

God of War: Ragnarok

Quale miglior modo di chiudere il PlayStation Showcase se non con un trailer di God of War: Ragnarok? I ragazzi di Santa Monica Studio evidenziano la varietà di ambientazioni del nuovo titolo e ci mostrano alcune scene con protagonisti Kratos e il figlio Atreus. Il gioco è in arrivo nel 2022 su PS4 e PS5.

Questi erano dunque tutti gli annunci e i trailer del PlayStation Showcase 2021 di casa Sony. Se volete rivedere l’intero evento in streaming, che include anche qualche intervista agli sviluppatori più importanti che rileva alcuni dettagli aggiuntivi, eccovi serviti. Fateci sapere qual è il titolo che state aspettando di più sulla vostra PlayStation 4 o PlayStation 5.

