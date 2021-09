Questo mini PC Beelink GTR con CPU Ryzen 7 è in offerta su Amazon con un codice sconto

Cresce il numero di persone che sta acquistando un nuovo PC, fisso o portatile, in seguito ai tanti cambiamenti nelle abitudini lavorative e di studio legate alla pandemia, che da oltre un anno sta mettendo in grossa difficoltà l’intero pianeta. Se un notebook è una soluzione comoda per chi viaggia spesso, un PC fisso è ancorala soluzione ideale per chi lavora solo da casa. E se lo spazio a disposizione non è molto la migliore soluzione diventa un mini PC, come quello che vi segnaliamo oggi.

Beelink GTR in promozione

Il mini PC Beelink GTR, in promozione su Amazon e sullo store ufficiale del produttore, è decisamente interessante, grazie a una scheda tecnica di tutto rispetto. Il produttore ha prestato parecchia attenzione alla connettività, dotando il mini PC di numerose porte, per renderlo particolarmente versatile.

La scheda tecnica parte da una CPU AMD Ryzen 7 3750H, affiancata da una GPU Radeon Vega 10 a 1.2 GHz, 8 o 16 GB di RAM DDR4 a 2,4 GHz e 256 o 512 GB di SSD, con due slot disponibili, uno NVMe PCIe 4X e uno SATA 3, entrambi di tipo M.2 2280, a cui è possibile aggiungere un ulteriore HD SATA fino a 1 TB per l’archiviazione dei dati. Beelink ha curato il raffreddamento, inserendo tre heat pipe e due ventole silenziate, per non recare disturbo durante l’utilizzo quotidiano.

Il case è realizzato in lega di magnesio ed è dotato, nella parte superiore, di un lettore di impronte digitali, controllato da un chip proprietario che aumenta esponenzialmente la sicurezza generale. Decisamente ricca la dotazione di connettori, con due microfoni, due porte USB 3.0, una presa da 3.5 millimetri per le cuffie e una USB Type-C nella parte frontale, oltre al tasto di accensione e a quello RTC.

Nella parte posteriore invece abbiamo due connettori LAN Giga Ethernet RJ-45, due porte HDMI, una Display Port, altre quattro porte USB 3.0 e il connettore per l’alimentazione. È dunque possibile collegare numerosi accessori esterni e fino a quattro monitor (usando anche la USB Type-C), per creare una postazione di lavoro decisamente completa. La connettività include anche il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0, per lavorare anche distante dal router e collegare con grande semplicità speaker, tastiere e mouse.

Le dimensioni restano decisamente compatte, 168 x 120 x 39 millimetri e grazie alla staffa fornita nella confezione di vendita è possibile montare Beelink GTR sul retro di un monitor, per ridurre ulteriormente gli ingombri sulla scrivania. Il mini PC può essere acquistato sia sullo store ufficiale sia su Amazon Italia, dove potrete rendere più interessante l’offerta grazie a un codice sconto, applicabile su tutte le varianti di memoria. A seguire trovate tutti i link necessari all’acquisto e i prezzi delle diverse versioni.

