Huawei Watch 3 a un super prezzo su Amazon, anche a rate

Huawei Watch 3 è in offerta a un super prezzo su Amazon, soprattutto nella colorazione Active Nera. Lo smartwatch della casa cinese viene infatti proposto a un prezzo ribassato di 70 euro rispetto al listino, con in più l’aggiunta di un risparmio aggiuntivo al check-out.

Cercate uno smartwatch? Huawei Watch 3 è in offerta su Amazon

Huawei Watch 3 è già in offerta anche nello shop ufficiale dell’azienda, ma se volete risparmiare qualcosa in più e desiderate acquistarlo su Amazon questo potrebbe essere il momento ideale. Lo smartwatch, per chi non lo conoscesse, mette a disposizione display AMOLED da 1,43 pollici, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi, 4G con eSIM, batteria da 450 mAh (che promette un utilizzo fino a 14 giorni in modalità risparmio energetico) e sistema operativo HarmonyOS 2, con numerose funzionalità dedicate al fitness e alla salute.

Huawei Watch 3 in versione Active (cinturino in gomma) è stato lanciato lo scorso giugno al prezzo di 369 euro, ma su Amazon è disponibile in offerta a 284,05 euro: al prezzo di 299 euro si possono infatti togliere altri 14,95 euro durante il checkout ed eventualmente optare per il pagamento in 5 rate mensili.

Se siete interessati potete acquistare lo smartwatch al link qui sotto, magari dando prima uno sguardo alla nostra recensione per chiarirvi gli ultimi dubbi. Non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da restare sempre aggiornati sulle ultime occasioni.

acquista Huawei Watch 3 in offerta su Amazon

Potrebbe interessarti: recensione Huawei Watch 3