Non lasciatevi scappare queste offerte su Huawei Watch 3

Gli smartwatch a marchio Huawei, come Huawei Watch 3, sono spesso tra i migliori smartwatch disponibili sul mercato. Il colosso cinese, generazione dopo generazione, realizza dispositivi wearable con design premium, di alto livello, con ottime rifiniture, accoppiati a una scheda tecnica ideale per tenere traccia della propria vita digitale e anche dei parametri vitali più importanti.

Un ottimo smartwatch a un prezzo incredibile

Se il vostro amato smartwatch è ormai prossimo alla pensione e state valutando le varie offerte disponibili per investire al meglio i vostri risparmi, dal 22 al 28 settembre avrete l’opportunità di acquistare due varianti di Huawei Watch 3 a un prezzo da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo.

Entrando nel dettaglio, Huawei Watch 3 Active Black Fluorelastomer Strap sarà disponibile a 299 euro anziché 369 euro, con tanto di cinturino in regalo, utilizzando il codice coupon “AWATCH370E“.

Acquista Huawei Watch 3 Active Black Fluorelastomer Strap

Se invece siete alla ricerca di una variante con un taglio un po’ più formale, signorile, Huawei Watch 3 Classic Brown Leather Strap sarà disponibile a 299 euro anziché 399 euro, con cinturino in regalo, utilizzando il codice coupon “AWATCH3100E“.

Acquista Huawei Watch 3 Classic Brown Leather Strap

Se le offerte vi stuzzicano e volete scoprire qualcosa in più sullo smartwatch di Huawei, vi consigliamo di guardare e leggere la nostra recensione tramite il video e il link sottostante. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le numerose offerte sul mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

