Questa luce notturna Yeelight è scontata del 50% su Amazon

Quante volte vi è capitato di alzarvi di notte e di dover girare per la casa al buio, magari con lo smartwatch o lo smartphone accesi, per illuminare il percorso verso il bagno o verso la cucina, per non svegliare nessuno? Quante volte avete desiderato una soluzione in grado di illuminarvi il cammino senza per forza accendere le luci principali? Yeelight ha pensato a questo problema con una soluzione che può rivelarsi perfetta anche se avete bambini in casa, che hanno paura di dormire in una stanza completamente buia.

Yeelight Night Light LED Wall

Dietro a questo nome lunghissimo si cela una semplice luce da parete, da inserire in una presa di corrente all’interno di una stanza, lungo un corridoio o un bagno, a bassissimo consumo e con attivazione automatica. La piccola lampada infatti è dotata di un sensore fotosensibile incorporato in grado di distinguere il giorno dalla notte, spegnendosi quando non serve, per contenere i consumi.

La luce emessa è molto calda e morbida, a una temperatura di 2500K che non risulta fastidiosa e abbagliante di notte. Nessuna batteria da sostituire, visto che l’alimentazione arriva direttamente dalla presa, e i consumi sono decisamente ridotti. Il produttore parla di appena 4 kWh all’anno, un costo irrisorio per un servizio che tornerà sicuramente utile in ogni abitazione.

Molto compatto il design, visto che Yeelight Night Light LED Wall misura appena 66 x 66 x 36 millimetri e pesa circa 200 grammi. È comunque possibile commutare la modalità di accensione per evitare, ad esempio, di lasciare la luce sempre accesa di giorno in ambienti bui. Non è possibile controllare l’accensione o lo spegnimento dallo smartphone, così come regolare l’intensità luminosa, ma si tratta di funzioni che avrebbero comportato un aumento dei costi.

Questa lampada Yeelight è invece caratterizzata da un prezzo competitivo, ancora più basso grazie a una offerta speciale attiva su Amazon, con uno sconto del 50% ottenibile utilizzando il codice sconto che trovate indicato qui sotto. In questo modo la pagherete appena 6,99 euro, un ottimo prezzo per un prodotto che apprezzerete fin dal primo utilizzo.

