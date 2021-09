Tante le offerte di oggi su Amazon: spunta fuori anche il nuovo iPad Mini

Il weekend si avvicina ma Amazon non intende prendersi pause e continua a proporre offerte su offerte per il mondo tech. Anche oggi sono tantissimi i dispositivi ad andare in sconto come ad esempio il nuovo modulo SSD NVMe PCIe 4.0 di Crucial, la nuova smart TV di Xiaomi, un buon notebook di Asus e il preordine del nuovo iPad Mini.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 17 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 17 Settembre 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 500 GB

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se avete bisogno di tanto spazio lui è tra i migliori SSD m2 ed ha delle prestazioni ottime. Il Crucial P5 Plus è un modulo con interfaccia PCIe 4.0 NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 6600 MB/s lettura e 5000 MB/s in scrittura). Il modulo possiede l’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e una bella protezione termica adattiva tramite sensore che permette di stabilizzare le prestazioni.

Crucial P5 Plus NVMe PCIe 500 GB a 99 Euro invece di 111 Euro su Amazon Italia

iPad Mini 8.3″

Fresco di presentazione, il nuovo iPad Mini si affaccia su Amazon. Si tratta del nuovo mini tablet di Apple con display Liquid Retina da 8,3″ con cornici simmetriche e supporto alla Apple Pencil. Il processore è un A15 Bionic con supporto al Neural Engine, è lo stesso processore di un iPhone 13 Pro Max per intenderci. C’è il ritorno del Touch ID per lo sblocco del dispositivo ed anche di una fotocamera frontale da 12 Megapixel con supporto Ultra Wide e tracking automatico del volto. Un tablet perfetto per lo studio.

iPad Mini 8.3″ a 559 Euro in preordine su Amazon Italia

Xiaomi Mi Smart TV P1 55″ 4K

La bast buy in questa fascia di prezzo è di Xiaomi che con la sua 55″ con risoluzione 4K riesce a portare una diagonale molto ampia in una fascia di prezzo tutto sommato contenuto. Xiaomi Mi Smart TV P1 da 55″ è una smart tv con Android TV e Google Assistant integrato per renderla il centro di controllo della smart home. Ha tutto ciò che si può desiderare, c’è il supporto HDR, c’è la sezione audio curata da Dolby, c’è la tecnologia MEMC, una base hardware potente ed un design intrigante. Poco da dire, 55 pollici a men di 600 Euro sono un vero affare, ottimo lavoro Xiaomi.

Xiaomi Mi Smart TV P1 55″ 4K a 529 Euro invece di 649 Euro

Asus Zenbook 14

Se cercate alte prestazioni ma non volete in nessun modo girare con un computer gaming pesante, Asus Zenbook 14 è il giusto compromesso tra performance, portabilità e design. La scheda tecnica è imponente, processore Intel Core i7 di undicesima generazione supportato da scheda grafica integrata Intel Xe, 8 GB di RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto però è racchiuso in una scocca ben ottimizzata di un 14″. Tra le altre cose, il display borderless ed ha una risoluzione FullHD.

Asus Zenbook 14 a 829 Euro invece di 899 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 17 Settembre 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.