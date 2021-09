Sony è al lavoro su un nuovo paio di cuffie true wireless economiche

Nuove cuffie true wireless economiche in arrivo da Sony, che si prepara a rispondere all’agguerrita concorrenza con un prodotto che dovrebbe stupire soprattutto per autonomia e rapporto qualità-prezzo. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi di queste nuove cuffie, note come Sony WF-C500.

Caratteristiche e dettagli delle nuove cuffie TWS di Sony

Le indiscrezioni arrivano da The Walkman Blog, fonte che parla di queste Sony WF-C500 come di un paio di cuffie true wireless resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua(IPX4) e dotate di un’autonomia maggiore di quella delle Samsung Galaxy Buds 2 (su ricarica singola): fino a 10 ore di ascolto continuato e un massimo di 20 utilizzando la custodia di ricarica.

Autonomia a parte, si vocifera che non saranno dotate del sistema di cancellazione attiva del rumore, normale considerando che si tratta di un modello di fascia economica, che avranno connettività Bluetooth fornita dal chip Airoha, e che saranno molto simili, esteticamente parlando, alle Sony WF-1000XM4, modello di fascia elevata presentato lo scorso giugno, seppur non condividendone la medesima qualità costruttiva.

Per il resto, i rumor parlano di quattro colorazioni per queste Sony WF-C500: nero, verde, bianco e arancione, colorazioni che potranno variare a seconda dei mercati. E il prezzo? Circa 80 dollari, ma ne sapremo senz’altro di più strada facendo.

